慕尼黑會議將登場 報告：全球進入破壞式政治時代

中央社／ 柏林9日綜合外電報導

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）本週登場，主辦單位今天表示，全球崛起的「破壞式政治」（wrecking-ballpolitics）料將成為會議焦點。

法新社報導，慕尼黑安全會議排定本月13日至15日舉行，將有超過60位國家元首及政府領袖，以及約100位外交與國防部長與會。

慕尼黑安全會議今天發布的報告警告，全球已進入「破壞式政治」時代，「大規模的破壞已成常態，而非審慎的改革與政策調整」。

「2026年慕尼黑安全報告書」形容，美國總統川普（Donald Trump）是「揮斧砍向既有規則與制度者中最具權勢的一人」，而這對全球其他地區的貿易、安全與發展帶來深遠影響。

這份題為「拆除中」（Under Destruction）的報告書指出，川普試圖拆解二戰後由美國主導建立的部分全球秩序，這一傾向也在世界其他地區的政治運動中得到迴響。

這對長期受益於美國主導國際秩序的國家，諸如華府在歐洲和亞洲的友邦，構成重大挑戰。

報告指出，許多國家逐漸明白，「如果他們繼續對推土機式的強勢政治（bulldozer politics）袖手旁觀，終將任憑大國政治左右，也不應對珍視的規則與制度化為廢墟感到意外」。

對此，美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使惠塔克（Matthew Whitaker）今天表示，川普並非試圖瓦解北約，而是「希望藉由督促盟國多付出，使北約變得更強大」。

惠塔克說：「我們並不是想要拆解北約。」

他補充說：「我們並非要求歐洲自立門戶。我們要的是歐洲實力，要的是你們和美國一樣強大，要的是諸位依舊是我們堅實的盟友，彼此緊密相連，我們只是期待你們能做得更多。」

相關新聞

阿努廷有望連任首相，泰自豪黨為何能成泰國大選最大贏家？

泰國現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨，在2026年2月8日的大選，憑藉民族主義策略獲得最多席次。出身於顯赫政商世家的阿努廷，不僅成功吸引保守派及保皇派支持者，泰國與柬埔寨的邊境衝突更激發了愛國情緒，成為對抗進步派的關鍵力量。雖然最終泰自豪黨未能取得251席成功組閣，但阿努廷有望成為泰國20多年以來首位連任成功的總理，未來泰自豪黨將如何組閣與修憲，將是關注焦點。

共機去年圍台軍演朝台灣F-16射熱焰彈！外媒曝危險行為如黑道亮槍

金融時報報導，根據知情人士及台灣國防部撰寫並分享美軍的一份報告，中共解放軍去年12月底在台灣周邊進行「正義使命」圍台軍演...

英相施凱爾上任19個月陷危局 將成艾普斯坦風暴下首位丟官的領導人？

英國首相施凱爾上任才19個月，民意支持度已急降，陷入執政危機。導火線在於最新文件顯示，他任命的駐美大使曼德森與已定罪性犯...

義大利外交部新設資安室 防冬奧與政府網站遭駭

為防止義大利國家網站與冬奧系統成為駭客攻擊目標，義大利外交部設立「資安事件回應小組」運作室。資安室將全年365天、24小...

寧選名牌AI不要高CP值開源模型 企業多花百億也甘願？

在商場，消費者通常會挑選品質跟名牌只差一成、但價格便宜九成的自有品牌平價商品，在大型語言模型的AI市場，用戶卻挑最貴的。最新研究顯示，開源模型效能已達封閉模型的九成，成本僅三分之一，只占全球二成使用量。OpenAI、Anthropic、Google等封閉模型拿下八成市場。這種「效能接近卻不被選擇」的矛盾，揭示了制度與心理的隱形高牆。企業究竟在擔心什麼？

2026首度川習會！Politico：傳川普4月第一周訪問中國

政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士報導，美國總統川普預計4月第一周出訪北京，會晤中國國家主席習近平。此消息尚未...

