英相施凱爾上任19個月陷危局 將成艾普斯坦風暴下首位丟官的領導人？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國十年年的第六位首相施凱爾處境岌岌可危。路透

英國首相施凱爾上任才19個月，民意支持度已急降，陷入執政危機。導火線在於最新文件顯示，他任命的駐美大使曼德森與已定罪性犯罪者艾普斯坦關係遠超先前所知。曼德森擔任內閣大臣期間，更曾向對方傳遞市場敏感性政府資訊，引發內線交易質疑。部分分析認為，施凱爾下台僅是時間問題。

醜聞持續發酵，重創施凱爾威信。曼德森已辭去上議院席位、退出工黨，目前正接受警方調查。然而，政治風暴並未因此停歇，反而迅速轉向任命決策的核心圈。 上周末，幕僚長麥斯威尼引咎辭職，承認建議任命曼德森；本周一，首相府溝通主管離任，內閣秘書長也傳出協商去留。

同日，蘇格蘭工黨領袖薩爾瓦公開要求施凱爾辭職下台，直言「紛擾必須結束」，成為首位公開逼宮的黨內重量級人物。

內閣迅速集體表態支持首相、政府發言人否認他即將下台，施凱爾隨即在黨團會議中表明不會辭職，呼籲黨內團結，並將對抗改革英國黨形容為「此生最重要戰役」。

但這些難以挽救他風雨飄搖的處境。最新民調顯示，僅20%英國民眾對他有好感，反感度高達70%。工黨支持度在多數民調中落居第三，落後於改革英國黨與保守黨。

政治學者指出，施凱爾目前最大的護身符在於黨內缺乏明確接班人選，且罷免現任黨魁的程序冗長。潛在繼任者中，前副首相芮納雖受基層歡迎，但因房產稅問題正接受調查；衛生大臣斯特里廷被視為右派新星，卻也與曼德森有所牽連。

不過，時間未必站在首相這一邊。2月底的國會補選，以及5月在英格蘭、蘇格蘭與威爾斯登場的地方選舉，被視為關鍵測試。如果改革英國黨在工黨傳統票倉有所斬獲，逼宮聲浪勢將升高。

曼徹斯特大學政治學教授福特將施凱爾處境比作2022年初的強生，指出工黨內部已然躁動，只差最後一聲「槍響」便可能引發全面潰散。若這場內訌導致十年來第六位首相下台，英國自脫歐、疫情以來持續的政治不確定性與經濟拖累，恐將再度延長。

施凱爾 首相 英國
