義大利外交部新設資安室 防冬奧與政府網站遭駭

為防止義大利國家網站與冬奧系統成為駭客攻擊目標，義大利外交部設立「資安事件回應小組」運作室。資安室將全年365天、24小時運作，旨在幫助義國政府對抗並預防網路安全攻擊。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天在揭幕典禮中表示，「我們生活在混合戰爭時代，不久前曾有一場針對120個義大利外館（包括駐華盛頓大使館）網站的網路攻擊，感謝資安室工作人員的努力，此次攻擊被成功化解，未造成任何中斷」。

塔加尼強調，義大利外交部將努力保護各外館入口網站，以及與米蘭－柯蒂納冬季奧運相關的系統。

義大利外交部發布新聞稿指出，塔加尼今天為新的「資安事件回應小組」（Computer Security IncidentResponse Team，簡稱CSIRT）運作室揭幕，其中配備專業器材與技術人員，目的是加強義國政府對網路安全事件的監控和分析。

義大利外交部指出，在國家行政部門中，CSIRT是專門負責管理、分析和回應網路安全事件的團隊，其運作方式包括「被動性攻擊管理」和「主動性預防」。CSIRT 隸屬國家網路安全局（ACN），而ACN會在所需的地方設點，外交部的CSIRT運作中心即為其新據點。

義大利外交部指出，「資安事件回應小組」將針對任何可能危及系統和資訊安全的事件，採取全面與系統化管理，並能識別、分析和對內回報系統漏洞。該資安室另將負責設計回應的技術，並更新受影響的系統。

義大利外交部表示，自今年1月1日至今，資安室成功應對超過15萬次攻擊，其中包括針對政府部門網站和網路服務的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，主要外部威脅類型還包括網路釣魚、惡意來源的垃圾郵件等。

義大利外交部指出，資安室建置由數位轉型部透過國家網路安全局全額資助，資金來自「國家復甦暨韌性計畫」（PNRR）。