快訊

鐵軌旁驚見「移動的草叢」！嚇壞司機急減速 警揪出元兇開罰

代理亂象／7.5萬儲備教師「有證不教」 揭開不進場真相

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

義大利外交部新設資安室 防冬奧與政府網站遭駭

中央社／ 羅馬9日專電
義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）。 歐新社
義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）。 歐新社

為防止義大利國家網站與冬奧系統成為駭客攻擊目標，義大利外交部設立「資安事件回應小組」運作室。資安室將全年365天、24小時運作，旨在幫助義國政府對抗並預防網路安全攻擊。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天在揭幕典禮中表示，「我們生活在混合戰爭時代，不久前曾有一場針對120個義大利外館（包括駐華盛頓大使館）網站的網路攻擊，感謝資安室工作人員的努力，此次攻擊被成功化解，未造成任何中斷」。

塔加尼強調，義大利外交部將努力保護各外館入口網站，以及與米蘭－柯蒂納冬季奧運相關的系統。

義大利外交部發布新聞稿指出，塔加尼今天為新的「資安事件回應小組」（Computer Security IncidentResponse Team，簡稱CSIRT）運作室揭幕，其中配備專業器材與技術人員，目的是加強義國政府對網路安全事件的監控和分析。

義大利外交部指出，在國家行政部門中，CSIRT是專門負責管理、分析和回應網路安全事件的團隊，其運作方式包括「被動性攻擊管理」和「主動性預防」。CSIRT 隸屬國家網路安全局（ACN），而ACN會在所需的地方設點，外交部的CSIRT運作中心即為其新據點。

義大利外交部指出，「資安事件回應小組」將針對任何可能危及系統和資訊安全的事件，採取全面與系統化管理，並能識別、分析和對內回報系統漏洞。該資安室另將負責設計回應的技術，並更新受影響的系統。

義大利外交部表示，自今年1月1日至今，資安室成功應對超過15萬次攻擊，其中包括針對政府部門網站和網路服務的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，主要外部威脅類型還包括網路釣魚、惡意來源的垃圾郵件等。

義大利外交部指出，資安室建置由數位轉型部透過國家網路安全局全額資助，資金來自「國家復甦暨韌性計畫」（PNRR）。

網路攻擊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

資安院示警Wi-Fi無線分享器恐遭駭 4大措施防範

「蘇翊鳴有車了」米蘭冬奧奪牌者 一汽允送紅旗車

義大利冬奧賽場附近雪崩 3滑雪客喪生

立陶宛後悔了？ 外交部：設處名稱為雙方共識 將持續深化台立關係

相關新聞

阿努廷有望連任首相，泰自豪黨為何能成泰國大選最大贏家？

泰國現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨，在2026年2月8日的大選，憑藉民族主義策略獲得最多席次。出身於顯赫政商世家的阿努廷，不僅成功吸引保守派及保皇派支持者，泰國與柬埔寨的邊境衝突更激發了愛國情緒，成為對抗進步派的關鍵力量。雖然最終泰自豪黨未能取得251席成功組閣，但阿努廷有望成為泰國20多年以來首位連任成功的總理，未來泰自豪黨將如何組閣與修憲，將是關注焦點。

2026首度川習會！Politico：傳川普4月第一周訪問中國

政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士報導，美國總統川普預計4月第一周出訪北京，會晤中國國家主席習近平。此消息尚未...

秋後算帳！伊朗打壓異己 諾獎得主判刑

伊朗近期擴大打擊異議，除逮捕多位改革派人士，伊朗女權倡議者、二○二三年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，也再遭判刑七年半。美聯社...

【重磅快評】高市啟動核電力推日本不死鳥重生

昨天是日本關鍵的一天，形式上是高市早苗勝選上任成為日本首位女首相，但高市任職隨選舉勝負起落，談不上對大和民族的精神意義；...

義大利外交部新設資安室 防冬奧與政府網站遭駭

為防止義大利國家網站與冬奧系統成為駭客攻擊目標，義大利外交部設立「資安事件回應小組」運作室。資安室將全年365天、24小...

寧選名牌AI不要高CP值開源模型 企業多花百億也甘願？

在商場，消費者通常會挑選品質跟名牌只差一成、但價格便宜九成的自有品牌平價商品，在大型語言模型的AI市場，用戶卻挑最貴的。最新研究顯示，開源模型效能已達封閉模型的九成，成本僅三分之一，只占全球二成使用量。OpenAI、Anthropic、Google等封閉模型拿下八成市場。這種「效能接近卻不被選擇」的矛盾，揭示了制度與心理的隱形高牆。企業究竟在擔心什麼？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。