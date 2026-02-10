快訊

立委高金素梅今遭搜索 辦公室證實「有」但不知何事

美國欠債細項曝光！鉅額逾1473億台幣 聯合國催款說話了

太嚇人！烏來唯一聯外道路半夜大崩坍 清晨採機動管制通行

德政府關切黎智英判刑 梅爾茨訪中將談人權議題

中央社／ 柏林9日專電

香港壹傳媒創辦人黎智英因觸犯國安法罪名成立遭判刑20年，德國聯邦政府表示，將透過既有外交管道向中國及香港當局表達德國對人權與自由保障的立場，並指出相關議題將伴隨總理梅爾茨上任後首次訪中行程人權對話一部分。

黎智英遭重判20年引發國際社會關注，德國總理府發言人柯內留斯（Steffen Cornelius）今天在聯邦政府例行記者會上表示，「聯邦政府對此案表達高度關切，將進一步、更仔細地評估這項判決」。

德國外交部發言人辛特澤爾（Josef Hinterseher）說，聯邦政府人權專員已第一時間公開譴責這項對黎智英的長期監禁判決；去年12月黎智英遭定罪時，外交部已表達立場，至今未改變。

德國外交部去年12月在黎智英被裁定有罪後發布聲明，指出香港國家安全法被用來打壓新聞自由與公民權利，與香港基本法所保障的自由權利精神背道而馳，呼籲香港當局確保審判程序符合國際人權標準。

辛特澤爾在記者會上補充，黎智英健康狀況脆弱，使案件情況更加嚴峻，無論在醫療或法律層面，都應獲得適當對待。

在被問及黎智英案是否會列為德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預定本月底訪中議程，柯內留斯表示，這個問題「本來就在檯面上」，自然會伴隨在對中國的接觸中。

黎智英
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黎智英之子爭取父親獲釋 籲英國政府積極作為

黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人

壹傳媒創辦人黎智英被判重刑 無國界記者組織表憤慨

黎智英遭重判20年 英外相：將迅速與中國進一步交涉

相關新聞

2026首度川習會！Politico：傳川普4月第一周訪問中國

政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士報導，美國總統川普預計4月第一周出訪北京，會晤中國國家主席習近平。此消息尚未...

秋後算帳！伊朗打壓異己 諾獎得主判刑

伊朗近期擴大打擊異議，除逮捕多位改革派人士，伊朗女權倡議者、二○二三年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，也再遭判刑七年半。美聯社...

寧選名牌AI不要高CP值開源模型 企業多花百億也甘願？

在商場，消費者通常會挑選品質跟名牌只差一成、但價格便宜九成的自有品牌平價商品，在大型語言模型的AI市場，用戶卻挑最貴的。最新研究顯示，開源模型效能已達封閉模型的九成，成本僅三分之一，只占全球二成使用量。OpenAI、Anthropic、Google等封閉模型拿下八成市場。這種「效能接近卻不被選擇」的矛盾，揭示了制度與心理的隱形高牆。企業究竟在擔心什麼？

美媒：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

美國政治媒體Politico報導，根據3名熟悉行程的匿名消息人士指出，美國總統川普將於4月第1週前往北京與中國領導人習近...

川普重申4月訪中

美國總統川普接受國家廣播公司（NBC）訪問時說，他與中國大陸國家主席習近平4日通話，雙方討論多項議題，但重點放在經濟及美...

席古當選葡萄牙總統 中間偏左派壓倒性勝利

葡萄牙8日舉行總統大選決選，中間偏左派候選人席古（Antonio Jose Seguro）以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。