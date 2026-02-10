2026首度川習會！Politico：傳川普4月第一周訪問中國

在商場，消費者通常會挑選品質跟名牌只差一成、但價格便宜九成的自有品牌平價商品，在大型語言模型的AI市場，用戶卻挑最貴的。最新研究顯示，開源模型效能已達封閉模型的九成，成本僅三分之一，只占全球二成使用量。OpenAI、Anthropic、Google等封閉模型拿下八成市場。這種「效能接近卻不被選擇」的矛盾，揭示了制度與心理的隱形高牆。企業究竟在擔心什麼？

