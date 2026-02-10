2026首度川習會！Politico：傳川普4月第一周訪問中國
政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士報導，美國總統川普預計4月第一周出訪北京，會晤中國國家主席習近平。此消息尚未獲得白宮證實。
川普和習近平最近甫於4日通話討論許多議題，包括貿易、軍事、4月訪中行程、中國向美國採購石油與天然氣及台灣等議題。
川普第2任內首度與習近平會晤是在去年10月30日在南韓釜山，雙方會談約100分鐘後敲定推動為期1年的貿易休兵。
今年可能有4場川習會，包括4月川普對中國是訪問、11月深圳的亞太經濟合作（APEC）領袖會議、12月邁阿密20國集團（G20）領袖會議，以及習近平年底可能赴白宮訪問。習訪美將是他睽違10年首度訪問白宮，川普8日曾說，日期可能是「接近年底時」。
