快訊

粿王案外延燒！護妻聲明才半年 簡廷芮老公「被消失」熟人爆恐婚變

明天「送神日」清囤6大禁忌一次看！別吵架、別倒香爐衰整年

2026首度川習會！外媒：傳川普4月第一周訪問中國

2026首度川習會！Politico：傳川普4月第一周訪問中國

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日在釜山舉行雙邊會談。美聯社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日在釜山舉行雙邊會談。美聯社

政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士報導，美國總統川普預計4月第一周出訪北京，會晤中國國家主席習近平。此消息尚未獲得白宮證實。

川普和習近平最近甫於4日通話討論許多議題，包括貿易、軍事、4月訪中行程、中國向美國採購石油與天然氣及台灣等議題。

川普第2任內首度與習近平會晤是在去年10月30日在南韓釜山，雙方會談約100分鐘後敲定推動為期1年的貿易休兵。

今年可能有4場川習會，包括4月川普對中國是訪問、11月深圳的亞太經濟合作（APEC）領袖會議、12月邁阿密20國集團（G20）領袖會議，以及習近平年底可能赴白宮訪問。習訪美將是他睽違10年首度訪問白宮，川普8日曾說，日期可能是「接近年底時」。

川普 習近平
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美媒：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

散裝船運價有望回升

觸港版國安法 黎智英被判刑20年 川普曾促放人

以行動宣告張又俠落馬後一切如常 習近平視察北京科創工作

相關新聞

2026首度川習會！Politico：傳川普4月第一周訪問中國

政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士報導，美國總統川普預計4月第一周出訪北京，會晤中國國家主席習近平。此消息尚未...

秋後算帳！伊朗打壓異己 諾獎得主判刑

伊朗近期擴大打擊異議，除逮捕多位改革派人士，伊朗女權倡議者、二○二三年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，也再遭判刑七年半。美聯社...

寧選名牌AI不要高CP值開源模型 企業多花百億也甘願？

在商場，消費者通常會挑選品質跟名牌只差一成、但價格便宜九成的自有品牌平價商品，在大型語言模型的AI市場，用戶卻挑最貴的。最新研究顯示，開源模型效能已達封閉模型的九成，成本僅三分之一，只占全球二成使用量。OpenAI、Anthropic、Google等封閉模型拿下八成市場。這種「效能接近卻不被選擇」的矛盾，揭示了制度與心理的隱形高牆。企業究竟在擔心什麼？

美媒：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

美國政治媒體Politico報導，根據3名熟悉行程的匿名消息人士指出，美國總統川普將於4月第1週前往北京與中國領導人習近...

川普重申4月訪中

美國總統川普接受國家廣播公司（NBC）訪問時說，他與中國大陸國家主席習近平4日通話，雙方討論多項議題，但重點放在經濟及美...

席古當選葡萄牙總統 中間偏左派壓倒性勝利

葡萄牙8日舉行總統大選決選，中間偏左派候選人席古（Antonio Jose Seguro）以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。