美媒：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次
美國政治媒體Politico報導，根據3名熟悉行程的匿名消息人士指出，美國總統川普將於4月第1週前往北京與中國領導人習近平舉行一場外界期待已久的高峰會。
川普去年秋天在南韓與習近平會面後，曾承諾將於4月訪問中國，但白宮至今尚未公布確切日期。
白宮與中國駐美大使館尚未立即回應有關此行日期的置評請求。
川普與習近平上週通話，雙方討論從貿易到國際衝突等各項議題，外界普遍認為是為此行鋪路。
報導同時提到，這場峰會可能是川普與習近平今年4次會面的首次。
