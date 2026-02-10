快訊

科技股強勢反彈撐盤 道瓊續寫新高 市場靜待關鍵經濟數據

花蓮鳳林7.6度 新冷空氣明天南下 估強度直逼冷氣團

美媒：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國媒體報導，美國總統川普（左）將於4月第1週前往北京與中國領導人習近平會面。 路透資料照片
美國媒體報導，美國總統川普（左）將於4月第1週前往北京與中國領導人習近平會面。 路透資料照片

美國政治媒體Politico報導，根據3名熟悉行程的匿名消息人士指出，美國總統川普將於4月第1週前往北京與中國領導人習近平舉行一場外界期待已久的高峰會。

川普去年秋天在南韓與習近平會面後，曾承諾將於4月訪問中國，但白宮至今尚未公布確切日期。

白宮與中國駐美大使館尚未立即回應有關此行日期的置評請求。

川普與習近平上週通話，雙方討論從貿易到國際衝突等各項議題，外界普遍認為是為此行鋪路。

報導同時提到，這場峰會可能是川普與習近平今年4次會面的首次。

川普 習近平 美國
相關新聞

秋後算帳！伊朗打壓異己 諾獎得主判刑

伊朗近期擴大打擊異議，除逮捕多位改革派人士，伊朗女權倡議者、二○二三年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，也再遭判刑七年半。美聯社...

美媒：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

美國政治媒體Politico報導，根據3名熟悉行程的匿名消息人士指出，美國總統川普將於4月第1週前往北京與中國領導人習近...

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

日本首相兼自民黨總裁高市早苗享有高人氣，8日眾院選舉拿下歷史性大勝，她9日以自民黨總裁身分舉行勝選記者會。日裔台籍的印太...

川普重申4月訪中

美國總統川普接受國家廣播公司（NBC）訪問時說，他與中國大陸國家主席習近平4日通話，雙方討論多項議題，但重點放在經濟及美...

席古當選葡萄牙總統 中間偏左派壓倒性勝利

葡萄牙8日舉行總統大選決選，中間偏左派候選人席古（Antonio Jose Seguro）以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜...

以總理11日會川普 談伊朗問題

美國和伊朗上周在阿曼舉行間接核談判，美國總統川普曾說本周美伊將再談，但路透九日報導，下一輪會談日期地點還未公布。以色列總...

