安德魯涉嫌洩密艾普斯坦 英王發聲支持警方調查

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

白金漢宮今天指出，英國國王查爾斯三世針對已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞案發聲，表達自己支持警方調查他的胞弟、前王子安德魯．蒙巴頓．溫莎所受洩密指控。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮發言人表示，英王查爾斯三世（King Charles III）透過言辭和前所未有行動，明確表達他深切關注安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）所受的相關指控。

白金漢宮發言人還說：「雖然具體指控應由蒙巴頓．溫莎先生本人回應，但如果泰晤士河谷警局（Thames Valley Police）聯繫我們，我們隨時準備提供支持，正如大家所預期的那樣。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國警方目前正評估一條舉報消息，指控現年65歲的安德魯曾在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌向艾普斯坦（JeffreyEpstein）洩漏機密資訊。

艾普斯坦已於2019年逝世，他的性販運被害人朱弗里（Virginia Giuffre）2021年控告安德魯，讓她在未成年時被迫發生性行為，但雙方於2022年達成和解。

安德魯始終否認有任何不當行為，但自從美國政府最近釋出關於艾普斯坦的最新一批檔案後，他都未回應外界置評請求。

英國國王 艾普斯坦 查爾斯三世
相關新聞

秋後算帳！伊朗打壓異己 諾獎得主判刑

伊朗近期擴大打擊異議，除逮捕多位改革派人士，伊朗女權倡議者、二○二三年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，也再遭判刑七年半。美聯社...

美媒：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

美國政治媒體Politico報導，根據3名熟悉行程的匿名消息人士指出，美國總統川普將於4月第1週前往北京與中國領導人習近...

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

日本首相兼自民黨總裁高市早苗享有高人氣，8日眾院選舉拿下歷史性大勝，她9日以自民黨總裁身分舉行勝選記者會。日裔台籍的印太...

川普重申4月訪中

美國總統川普接受國家廣播公司（NBC）訪問時說，他與中國大陸國家主席習近平4日通話，雙方討論多項議題，但重點放在經濟及美...

席古當選葡萄牙總統 中間偏左派壓倒性勝利

葡萄牙8日舉行總統大選決選，中間偏左派候選人席古（Antonio Jose Seguro）以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜...

以總理11日會川普 談伊朗問題

美國和伊朗上周在阿曼舉行間接核談判，美國總統川普曾說本周美伊將再談，但路透九日報導，下一輪會談日期地點還未公布。以色列總...

