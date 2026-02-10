川普重申4月訪中

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普接受國家廣播公司（NBC）訪問時說，他與中國大陸國家主席習近平4日通話，雙方討論多項議題，但重點放在經濟及美中關係。

他重申將於4月訪問大陸，而習近平將於「接近年底時」訪問白宮。

NBC於8日播出4日對川普進行的專訪內容，話題涵蓋川習通話、人工智慧（AI），以及下一屆總統大選相關議題。

川普說，自己與習近平的關係「非常好」，而這點非常重要。「對他（習近平）來說，和我保持良好關係也很重要。」

談及美國目前的經濟表現，川普表示，「我認為2026年會更好」。他指出，目前有數千億美元資金湧入美國，就在此刻，已有18兆美元正在投資美國，全國各地都有工廠、製造設施，以及成千上萬家企業正在興建。

至於這些外國企業的工廠與生產基地是否會在他任內於美國啟用，川普說，未來一年到一年半內就會陸續啟用。

主持人隨後將話題轉向AI，詢問川普是否曾使用ChatGPT或另一款生成式AI模型Claude。川普表示，自己其實沒有真的用過，但對相關技術「非常了解」。他說，AI是一件大事，可能會成為史上最重大的發展之一，甚至比網際網路還重要，美國在這方面大幅領先中國大陸，也走在其他國家之前。

放眼2028年總統大選，川普曾提到，副總統范斯與國務卿魯比歐可望聯手，成為未來共和黨的潛在搭檔。不過他在此次專訪中不願明確談論誰將出任主帥、誰擔任副手。

被問及兩人差異時，川普認為這是個「相當有意思的問題」，並表示「其中一位比另一位略具外交手腕」，但兩人都非常聰明，也願意上對手不敢上的節目，並能應對任何挑戰。

川普 美國 習近平
秋後算帳！伊朗打壓異己 諾獎得主判刑

伊朗近期擴大打擊異議，除逮捕多位改革派人士，伊朗女權倡議者、二○二三年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，也再遭判刑七年半。美聯社...

席古當選葡萄牙總統 中間偏左派壓倒性勝利

葡萄牙8日舉行總統大選決選，中間偏左派候選人席古（Antonio Jose Seguro）以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜...

以總理11日會川普 談伊朗問題

美國和伊朗上周在阿曼舉行間接核談判，美國總統川普曾說本周美伊將再談，但路透九日報導，下一輪會談日期地點還未公布。以色列總...

黎智英判刑20年 魯比歐：不公正、應給予人道假釋

香港高等法院判處媒體大亨黎智英20年徒刑，美國國務卿魯比歐9日聲明，該判決對本案而言是不公正且令人悲痛的結論，這向世界表...

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子...

