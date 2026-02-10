以總理11日會川普 談伊朗問題

美國和伊朗上周在阿曼舉行間接核談判，美國總統川普曾說本周美伊將再談，但路透九日報導，下一輪會談日期地點還未公布。以色列總理內唐亞胡辦公室日前已聲明，他十一日將在華府會晤川普，討論伊朗問題。

美國中東特使威科夫和川普女婿庫許納六日與伊朗外交部長阿拉奇會談，川普當天曾稱談得「非常好」，伊朗似乎非常想達成協議，若不達成後果將非常嚴重，還說威、庫兩人十一日前會再與伊方會談。

但阿拉奇九日強調，伊朗期待透過認真談判取得成果，前提是對方也展現同樣認真態度並願意舉行建設性談判，「遺憾的是，由於美國近年的若干行為，雙方存在著深刻不信任」。

阿拉奇八日已說，鑒於美國持續制裁伊朗且近期在中東加強軍事部署，伊朗質疑對方是否真心準備展開談判，「我們正密切注意局勢和評估各項訊號，再決定是否繼續磋商」，還強調伊朗之所以堅持拒絕放棄鈾濃縮，是因為「沒人有權支配我們的行為」。

另據伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報導，伊朗最高國安會議祕書拉里賈尼十日將訪問阿曼，會晤阿曼高官並討論最近的區域和國際形勢發展等。

伊朗通訊社報導，伊朗原子能組織主席艾斯拉米九日表示，若美國解除所有對伊朗制裁，伊方準備好降低其高濃縮鈾的濃度。

以色列八日消息則指出，內唐亞胡預料在會晤川普時，要求美國推動將伊朗的濃縮鈾轉移出境，並限制其彈道飛彈能力。內唐亞胡認為，與伊朗的任何談判都必須要求伊朗限制其彈道飛彈，並要求伊朗停止支持黎巴嫩真主黨、葉門青年運動等「抵抗軸心」民兵。

據稱，以色列安全部門評估認為，伊朗正將部分飛彈轉移到東部地區，以增加外界對其實施打擊的難度。以軍評估，若伊朗未遭到攻擊，其飛彈庫存不久後將達到約兩千枚，恢復到去年六月伊朗遇襲前的規模。