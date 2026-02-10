席古當選葡萄牙總統 中間偏左派壓倒性勝利

葡萄牙8日舉行總統大選決選，中間偏左派候選人席古（Antonio Jose Seguro）以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜拉（Andre Ventura）。

在超過99%的選票完成計票後，席古以66.8%的得票率勝過溫杜拉的33.2%，這意味著這位63歲的社會黨（Socialist）候選人將一如外界預期，接替保守派的現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）出任總統。

席古表示：「今晚的贏家是葡萄牙人民與民主。」他並承諾將成為「所有葡萄牙人」的領袖。溫杜拉承認敗選，同時也指出他的政黨取得了「史上最佳的選舉結果」。他告訴支持者：「我們在葡萄牙領導右派，我們很快將治理這個國家。」

此次選舉活動因長達兩周的風暴與強風而中斷，惡劣天氣造成至少七人喪生，並引發預估達40億歐元的損失。風暴的干擾迫使約20個受災最嚴重的選區把投票延後一周。