快訊

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子身上的照片，以及想成為艾普斯坦「寵物」的電子郵件等爭議內容。英國天空新聞報導，英國王儲威廉王子夫婦首次對此發聲，稱對於艾普斯坦檔案「不斷披露的內容」深感擔憂。

天空新聞指出，威廉王子夫婦抵達沙烏地阿拉伯開始訪問前，肯辛頓宮發言人向利雅德的記者發布一條出人意料的最新消息。他說：「我可以證實，威爾斯親王和威爾斯王妃殿下對於不斷被披露的事件深感擔憂，始終關切受害者。」

英國天空新聞指出，威廉王子夫婦聲明的意義重大。威廉王子夫婦是自艾普斯坦新調查文件被公布以來，對相關事件發表評論的最高階王室成員。天空新聞資深王室新聞室編輯米爾斯（Rhiannon Mills）表示：「儘管這些話並非有些人希望他們表達的情感，但我認為，他們知道自己該說些什麼。」

自美國司法部1月底發布新一波的「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件以來，儘管關於安德魯的醜聞不斷被披露，但高階王室成員一直避免評論此事。英國國王查理三世5日走訪英格蘭東部艾塞克斯郡時，有人對他大聲提問關於安德魯的問題，但查理三世沒有回應。

查理三世的弟弟愛德華王子上周訪問杜拜也被問及相關問題，他說受害者不該被遺忘。

英國國王 艾普斯坦 威廉王子 安德魯王子
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

面臨艾普斯坦案壓力 英相施凱爾發言人：他不會辭職

王室風暴！兄陷性侵案、母被爆與艾普斯坦往來 22歲挪威公主控「快瘋了」

艾普斯坦案美國會將取證 麥克斯威爾拒回答問題

艾普斯坦案再掀波瀾 挪威資深外交官尤爾請辭

相關新聞

韓媒爆料黃仁勳和SK會長崔泰源在美「炸雞啤酒會」 討論內容曝光

SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。觀察家推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品...

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子...

面臨艾普斯坦案壓力 英相施凱爾發言人：他不會辭職

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦的案件在英國政壇掀起風波，英國首相施凱爾因相關人事任命爭議而面臨龐大壓力，但他的官方發言人今天...

黎智英遭重判20年 英國政府放寬港人BNO簽證資格

在香港高等法院重判英國公民、媒體大亨黎智英20年徒刑後，英國政府今天表示，將放寬港人的英國國民（海外）護照（BNO）簽證...

黎智英被判入獄20年 對香港新聞業「雪上加霜」

香港傳媒大亨、已停刊的《蘋果日報》創辦人黎智英週一（2月9日）上午因三項國安罪罪成，遭判刑入獄20年。現年78歲的他，餘生恐怕都將在...

黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年有期徒刑，要求應「立即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。