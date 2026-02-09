艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子身上的照片，以及想成為艾普斯坦「寵物」的電子郵件等爭議內容。英國天空新聞報導，英國王儲威廉王子夫婦首次對此發聲，稱對於艾普斯坦檔案「不斷披露的內容」深感擔憂。

天空新聞指出，威廉王子夫婦抵達沙烏地阿拉伯開始訪問前，肯辛頓宮發言人向利雅德的記者發布一條出人意料的最新消息。他說：「我可以證實，威爾斯親王和威爾斯王妃殿下對於不斷被披露的事件深感擔憂，始終關切受害者。」

英國天空新聞指出，威廉王子夫婦聲明的意義重大。威廉王子夫婦是自艾普斯坦新調查文件被公布以來，對相關事件發表評論的最高階王室成員。天空新聞資深王室新聞室編輯米爾斯（Rhiannon Mills）表示：「儘管這些話並非有些人希望他們表達的情感，但我認為，他們知道自己該說些什麼。」

自美國司法部1月底發布新一波的「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件以來，儘管關於安德魯的醜聞不斷被披露，但高階王室成員一直避免評論此事。英國國王查理三世5日走訪英格蘭東部艾塞克斯郡時，有人對他大聲提問關於安德魯的問題，但查理三世沒有回應。

查理三世的弟弟愛德華王子上周訪問杜拜也被問及相關問題，他說受害者不該被遺忘。