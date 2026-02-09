從台灣視角看社會黨勝選總統 葡學者：自由民主勝利

快訊

中央社／ 巴黎9日專電

葡萄牙昨天舉行總統大選決選，社會黨（PS）候選人席古擊敗極右翼勝出。葡萄牙學者說，從台灣角度來看，一個歐洲國家的總統候選人戰勝極右翼，對自由民主陣營都是勝利。

席古（Antonio Jose Seguro）的選舉口號為「安全的未來」，根據大致完成的開票結果，估計他獲得66%的選票，將從現任總統德索沙（Marcelo Rebelo deSousa）手中接棒。

極右派政黨「夠了」（Chega）黨魁溫杜拉（AndreVentura）這次選舉主打「葡萄牙人優先」，估計得票率為34%。

常有反移民、反建制言論的「夠了」黨發展速度驚人，去年5月在國會大選中成為最大反對黨。

這次選舉是自1986年以來第一次無人於首輪投票直接勝出，須舉辦第2輪。最終得票數據還待統計，由於極端天氣近日侵襲葡萄牙，多地被迫延後投票，但估計不會改變選舉結果。

今年1月18日第一輪投票結束後，席古與溫杜拉篤定進入決選，其餘候選人幾乎全數呼籲把票投給席古，因此決選之前即普遍預料溫杜拉不太可能勝出。

葡萄牙國際關係學會（IPRI）研究員瓦茲品圖（Raquel Vaz-Pinto）接受中央社記者電話訪問時說，當美國和一些歐洲國家出現明顯非自由或專制傾向的運動或政黨，葡萄牙這次選舉淘汰了這類政黨的候選人，對自由民主來說是一次非常重要的勝利。

瓦茲品圖也是里斯本新大學（Nova University ofLisbon）國際關係客座副教授，以及新聞頻道SICNotícias國際事務常駐分析師。

她強調，一些本來不會投票給左派的選民這次發起「非社會黨人支持席古」運動，主張比左右之別更重要的是自由民主與非自由民主的差異，「從這一點來看，這對葡萄牙民主也是一場巨大勝利」。

她說，葡萄牙經歷約50年獨裁統治，1974年才成為民主國家，「我們一向努力教導學生，必須不斷建構、維護、捍衛及促進自由民主，絕不能視為理所當然」。

關於亞太議題，瓦茲品圖說，國家外交政策主要取決於總理領導的政府，預期數年內不會有太大變化，席古談到未來總統職務時的關鍵字也是「穩定」，且葡萄牙的印度太平洋外交政策大多與歐盟一致。

瓦茲品圖表示，台灣的前總統蔡英文曾說「台灣處於為自由民主而戰的前線」，這句話很貼切地概括台灣的現況，對台灣人而言，一個歐洲國家的總統候選人能戰勝極右翼，對自由民主陣營都是一場勝利。

她說，葡萄牙愈來愈認識到台灣在半導體產業的地位，但目前在投資方面還沒有太多往來；中國在葡萄牙則有很多投資，不過葡萄牙也正遵循歐盟方針，嘗試在各領域多元發展。

瓦茲品圖表示，2019年香港示威活動獲得廣泛關注，後來的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄羅斯侵略烏克蘭也改變了很多事，尤其歐洲人關注烏克蘭議題，中國對俄羅斯的支持影響了許多歐洲人對中國抱持負面看法，葡萄牙人普遍也更認知到中國帶來的挑戰。

葡萄牙政局在這次選舉出現一些值得關注的新動態，除了極右派首次闖入決選之外，對台灣友好的自由倡議黨（IL）表現也不俗。

自由倡議黨成立於2017年，其總統候選人費蓋瑞多（Joao Cotrim Figueiredo）在第一輪投票遭到淘汰，但在眾多候選人之中拿下16%得票率，名列第3。

瓦茲品圖認為，傳統政黨體系有所變化，但要從第一輪投票結果來斷言政黨實力還太早；不過，自由倡議黨和極右翼確實正成為不可忽視的力量，觀察未來5年的變化至關重要。

葡萄牙為雙首長制，政府由總理領導，但總統握有任命總理和解散國會兩項大權，任期5年。

