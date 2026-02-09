快訊

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

面臨艾普斯坦案壓力 英相施凱爾發言人：他不會辭職

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
英國首相施凱爾。（歐新社）
英國首相施凱爾。（歐新社）

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦的案件在英國政壇掀起風波，英國首相施凱爾因相關人事任命爭議而面臨龐大壓力，但他的官方發言人今天強調，首相正「專注於手上的工作」且不會請辭。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）的唐寧街幕僚長麥斯威尼（Morgan McSweeney）及通訊主管艾藍（Tim Allan）先後請辭後不久，施凱爾的發言人告訴記者，首相正「著手推動影響全國各地的改革工作」。

英國工黨黨魁施凱爾已擔任首相19個月，現在面臨反對黨要求他辭職的聲浪，理由是他明知前上議院議員曼德森（Peter Mandelson）在艾普斯坦（JeffreyEpstein）2008年因性犯罪被定罪後仍與他保持往來，卻依然任命曼德森出任駐美大使。

外界普遍認為，2024年任命曼德森出使華府的決定，導致施凱爾陷入執政以來最嚴重危機。

現年72歲的曼德森因與艾普斯坦過從甚密，去年已被解除英國駐美大使職務。不過根據美國司法部今年1月30日最新公開文件，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款項。

麥斯威尼昨天已請辭，表示自己為明知曼德森與艾普斯坦的關係，仍作出這項人事建議而負責。

施凱爾日前向艾普斯坦的受害者致歉，也坦言「很後悔」任命曼德森出使，並稱「如果我那時就知道我如今知悉的事情，他絕不可能接近任何政府職務」。

艾普斯坦 施凱爾 首相
相關新聞

韓媒爆料黃仁勳和SK會長崔泰源在美「炸雞啤酒會」 討論內容曝光

SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。觀察家推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品...

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子...

面臨艾普斯坦案壓力 英相施凱爾發言人：他不會辭職

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦的案件在英國政壇掀起風波，英國首相施凱爾因相關人事任命爭議而面臨龐大壓力，但他的官方發言人今天...

黎智英遭重判20年 英國政府放寬港人BNO簽證資格

在香港高等法院重判英國公民、媒體大亨黎智英20年徒刑後，英國政府今天表示，將放寬港人的英國國民（海外）護照（BNO）簽證...

黎智英被判入獄20年 對香港新聞業「雪上加霜」

香港傳媒大亨、已停刊的《蘋果日報》創辦人黎智英週一（2月9日）上午因三項國安罪罪成，遭判刑入獄20年。現年78歲的他，餘生恐怕都將在...

黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年有期徒刑，要求應「立即...

