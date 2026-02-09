黎智英遭重判20年 英國政府放寬港人BNO簽證資格

在香港高等法院重判英國公民、媒體大亨黎智英20年徒刑後，英國政府今天表示，將放寬港人的英國國民（海外）護照（BNO）簽證資格。

根據英國政府網站及香港經濟日報，英國政府宣布擴大港人透過BNO簽證移英計劃，容許父母持有BNO護照、1997年時未滿18歲的港人獨自申請移英，無須依附父母，其伴侶和子女亦可同行，預計未來5年會再有2.6萬港人抵英。

英國政府網站新聞稿表示，在香港地區權利與自由持續惡化之際，這項措施彰顯了英國對香港人民的歷史承諾。

這份新聞稿指出，英國公民黎智英今天被判處20年徒刑，顯示北京強加的「國安法」如何將異議行為入罪，促使許多人離開香港。

文中提及，英國首相施凱爾（Keir Starmer）曾在訪中期間，直接向中國國家主席習近平提起黎智英案，在最高層級直接與中方討論英國最急迫關切的事項。隨著判決結果出爐，英國政府將儘速針對此案進一步展開交涉。