俄羅斯高階將領遭槍擊 當局控烏克蘭幕後指使

俄羅斯聯邦安全局今天表示，涉嫌槍擊俄國軍事情報高階將領亞歷西耶夫的男子，已供認是奉烏克蘭安全局的命令行事。

路透社報導，烏克蘭方面否認涉及6日俄羅斯軍事情報局（GRU）副局長亞歷西耶夫（VladimirAlexeyev）中將暗殺未遂案。這名將領在接受手術後已恢復意識。

俄羅斯當局指出，涉案的槍手是一名在烏克蘭出生的俄羅斯公民科爾巴（Lyubomir Korba），他自杜拜被引渡回俄羅斯後接受訊問，另一名疑似共犯瓦辛（Viktor Vasin）也已接受訊問。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）在聲明中指出，科爾巴和瓦辛「承認罪行」，並交代槍擊細節，還說這項行動是受烏克蘭安全局（SBU）指使所為。

俄羅斯聯邦安全局未提供證據，路透社無法立即查證，2名嫌疑人在俄羅斯羈押期間也聯繫不上。烏克蘭安全局對於俄方的聲明暫無回應。

俄羅斯聯邦安全局表示，科爾巴2025年8月在烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil）被烏克蘭安全局吸收，隨後在基輔接受訓練，每月以加密貨幣領薪。他若殺害亞歷西耶夫，烏克蘭安全局承諾支付他3萬美元（約新台幣94萬6000元）報酬。

俄羅斯聯邦安全局並指出，波蘭情報機構也涉入招募過程。路透社無法立即聯繫上波蘭方面請求置評。