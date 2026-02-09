快訊

年前拚一次！威力彩頭獎30連摃 下期上看13.5億元

自熱火鍋巨頭「自嗨鍋」瀕臨破產 曾創10分鐘售500萬桶紀錄

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

俄羅斯高階將領遭槍擊 當局控烏克蘭幕後指使

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導

俄羅斯聯邦安全局今天表示，涉嫌槍擊俄國軍事情報高階將領亞歷西耶夫的男子，已供認是奉烏克蘭安全局的命令行事。

路透社報導，烏克蘭方面否認涉及6日俄羅斯軍事情報局（GRU）副局長亞歷西耶夫（VladimirAlexeyev）中將暗殺未遂案。這名將領在接受手術後已恢復意識。

俄羅斯當局指出，涉案的槍手是一名在烏克蘭出生的俄羅斯公民科爾巴（Lyubomir Korba），他自杜拜被引渡回俄羅斯後接受訊問，另一名疑似共犯瓦辛（Viktor Vasin）也已接受訊問。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）在聲明中指出，科爾巴和瓦辛「承認罪行」，並交代槍擊細節，還說這項行動是受烏克蘭安全局（SBU）指使所為。

俄羅斯聯邦安全局未提供證據，路透社無法立即查證，2名嫌疑人在俄羅斯羈押期間也聯繫不上。烏克蘭安全局對於俄方的聲明暫無回應。

俄羅斯聯邦安全局表示，科爾巴2025年8月在烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil）被烏克蘭安全局吸收，隨後在基輔接受訓練，每月以加密貨幣領薪。他若殺害亞歷西耶夫，烏克蘭安全局承諾支付他3萬美元（約新台幣94萬6000元）報酬。

俄羅斯聯邦安全局並指出，波蘭情報機構也涉入招募過程。路透社無法立即聯繫上波蘭方面請求置評。

俄羅斯 烏克蘭 路透
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

企圖暗殺…俄羅斯高階將領莫斯科遭槍擊 傳2嫌疑人將接受訊問

路透：台灣今年至今 已沒再進口俄羅斯輕油

俄高階將領遭槍擊送醫！曾負責瓦格納兵變談判 嫌犯仍逃逸中

疑積雪堵住排氣管 紐約獸醫與狗陳屍車內

相關新聞

韓媒爆料黃仁勳和SK會長崔泰源在美「炸雞啤酒會」 討論內容曝光

SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。觀察家推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品...

黎智英被判入獄20年 對香港新聞業「雪上加霜」

香港傳媒大亨、已停刊的《蘋果日報》創辦人黎智英週一（2月9日）上午因三項國安罪罪成，遭判刑入獄20年。現年78歲的他，餘生恐怕都將在...

黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年有期徒刑，要求應「立即...

以色列總統訪澳洲引發抗議 警民衝突至少15人被捕

以色列總統赫佐格今天抵達澳洲展開訪問行程，引發數以千計民眾在雪梨等地集結，抗議他在以軍攻占加薩走廊行動中所扮演的角色，期...

王室風暴！兄陷性侵案、母被爆與艾普斯坦往來 22歲挪威公主控「快瘋了」

挪威22歲公主亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）2月6日發布一則帖文，直言對「個人攻擊」感到不滿並...

自民黨大勝 高市早苗：拚食品消費稅歸零、下月訪美

日本眾議院選舉，自民黨單獨突破2/3門檻取得316席，首相高市早苗今天傍晚以自民黨總裁身分召開勝選記者會，強調這次選舉是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。