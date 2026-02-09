快訊

11.5億威力彩開獎！7碼中了馬上原地退休 獎號出爐

新北男警約9名男網友校園激戰拍片上傳 妨害風化起訴

以色列總統訪澳洲引發抗議 警民衝突至少15人被捕

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導
以色列總統赫佐格。法新社
以色列總統赫佐格。法新社

以色列總統赫佐格今天抵達澳洲展開訪問行程，引發數以千計民眾在雪梨等地集結，抗議他在以軍攻占加薩走廊行動中所扮演的角色，期間警民爆發激烈衝突，至少有15人被捕。

路透社報導，雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年12月14日慶祝猶太光明節（Hanukkah）期間，發生導致15人身亡的大規模槍擊案。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）後邀請赫佐格（Isaac Herzog）訪問澳洲，展現對當地猶太社群的支持。

赫佐格今天上午抵達雪梨後，先前往邦代海灘向槍擊案受害者敬獻花圈，並與倖存者及15名死者的家屬會面。

然而，赫佐格訪澳引發部分民眾強烈不滿，並指控他是造成加薩走廊（Gaza Strip）平民傷亡的共犯。支持巴勒斯坦的團體今晚在澳洲各地發動示威抗議。

數以千計民眾聚集在雪梨市中心的商業區廣場，聆聽演說並高喊支持巴勒斯坦的口號。

現年30歲的雪梨示威者艾略特（Jackson Elliott）談到：「邦代海灘大屠殺非常可怕，但我們的澳洲領導階層完全漠視巴勒斯坦及加薩人民的存在。」

他說：「赫佐格迴避所有關於占領的問題…，但他仍難辭其咎。」

大批警力在抗議現場戒備，有直升機在空中盤旋，也有騎警到處巡邏。

儘管如此，雪梨的集會活動仍轉趨激烈，警方動用胡椒噴霧和催淚瓦斯，抵擋試圖突破防線繼續前進的人群。法新社記者目睹至少15人被捕並與警察發生肢體衝突。

墨爾本市中心也有群眾聚集，要求以色列停止「占領」巴勒斯坦的土地。

澳洲猶太人執行委員會（Executive Council ofAustralian Jewry）對赫佐格來訪表示歡迎，但澳洲猶太人理事會（Jewish Council of Australia）今天公布逾千名猶太裔澳洲學者及社群領袖簽署的公開信，呼籲艾班尼斯撤銷對赫佐格的邀請。

澳洲 雪梨 猶太
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

強化嚇阻中國 美擬部署西澳4核潛艦 首艘2027年抵達

以色列總統訪澳洲悼邦代海灘死者 示威者集會抗議

以色列擴大約旦河西岸管控 放寬屯墾者購地限制

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

相關新聞

韓媒爆料黃仁勳和SK會長崔泰源在美「炸雞啤酒會」 討論內容曝光

SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。觀察家推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品...

黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年有期徒刑，要求應「立即...

以色列總統訪澳洲引發抗議 警民衝突至少15人被捕

以色列總統赫佐格今天抵達澳洲展開訪問行程，引發數以千計民眾在雪梨等地集結，抗議他在以軍攻占加薩走廊行動中所扮演的角色，期...

王室風暴！兄陷性侵案、母被爆與艾普斯坦往來 22歲挪威公主控「快瘋了」

挪威22歲公主亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）2月6日發布一則帖文，直言對「個人攻擊」感到不滿並...

自民黨大勝 高市早苗：拚食品消費稅歸零、下月訪美

日本眾議院選舉，自民黨單獨突破2/3門檻取得316席，首相高市早苗今天傍晚以自民黨總裁身分召開勝選記者會，強調這次選舉是...

泰國修憲公投將獲通過 阿努廷：冒犯君主罪維持不變

泰國昨天舉行啟動修憲程序公投，初步結果顯示同意票近6成，可望通過。已宣布勝選的泰自豪黨黨魁、總理阿努廷表示，若能組成新政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。