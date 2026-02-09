利比亞外海移民船翻覆 釀53死或失蹤
國際移民組織（IOM）今天表示，一艘載有55人的橡皮艇在利比亞外海翻覆，造成53名移民死亡或失蹤，其中包括2名嬰兒。
路透社報導，國際移民組織引述倖存者的說法指出，這艘橡皮艇5日從札維耶（Zawiya）出發，隔天於朱瓦拉（Zuwara）外海翻覆。札維耶與朱瓦拉都是位於利比亞首都的黎波里（Tripoli）以西的沿海城鎮。
國際移民組織說：「只有兩名奈及利亞女性在利比亞當局搜救期間獲救。其中一名生還者表示她失去丈夫，另一人則說她在這場悲劇中痛失自己的兩個嬰兒。」
根據這個聯合國機構，去年有超過1300名移民在中地中海（Central Mediterranean）失蹤。
光是今年1月，這個區域就有至少375名移民被通報罹難或失蹤，據信還有數以百計的死者未列入紀錄。
