黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人
聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年有期徒刑，要求應「立即撤銷」這項判決並放人。
法新社報導，黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，其中黎智英被重判20年。
圖克在聲明中表示：「黎智英是一名因行使受國際法保障權利，而被判處20年徒刑的出版商。」
他警告：「這樣的結果凸顯香港國安法內容模糊且過於廣泛，導致法律被詮釋及實施時，違反香港應承擔的國際人權義務。」
「這項判決應儘速撤銷，因為它與國際法不符。」
人權團體譴責對78歲黎智英的重判「實質上等同死刑」，並將其視為香港新聞自由衰退的象徵。
圖克呼籲：「鑑於黎智英年事已高、健康狀況及他已被羈押逾4年，基於人道理由應立即釋放。」
