王室風暴！兄陷性侵案、母被爆與艾普斯坦往來 22歲挪威公主控「快瘋了」

香港01／ 撰文／韓學敏
圖為挪威22歲公主亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）。路透
圖為挪威22歲公主亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）。路透

挪威22歲公主亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）2月6日發布一則帖文，直言對「個人攻擊」感到不滿並稱自己「快要發瘋」。

目前正在雪梨留學的亞歷山德拉向其800名粉絲發出訊息，表示帖文「與任何特定議題無關，並非關於柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）、母親或父親（哈康王儲）」，而是針對經常「針對我們」的「個人攻擊」。

她寫道：「我選擇發在這裡，因為我快瘋了。何時才夠？」她自稱六年來持續書寫類似筆記，並稱自己正處於一場「思想實驗」中。

挪威王室專家穆斯塔德（Erik Mustad）對此表示「閱讀後感到難過」，理解王室處境艱難，但認為透過Instagram公開表達並不妥當，因「這並非私密空間」。挪威王室拒絕就事件評論。

亞歷山德拉同母異父兄長柏格荷伊比因性侵等38項指控正在奧斯陸地方法院受審；其母梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）與已定罪富豪淫媒艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電郵記錄，亦於上月30日美國司法部公開的超過300萬頁文件中被披露。梅特瑪麗特已公開聲明對曾與艾普斯坦聯繫表示「尷尬與遺憾」。

挪威王儲妃就與艾普斯坦「露骨信息」致歉 曾指對方讓她「心動」

子女為艾普斯坦一千萬美元遺產受益人 挪威資深外交官辭職

文章授權轉載自《香港01》

艾普斯坦 挪威 王室 王儲
