泰國修憲公投將獲通過 阿努廷：冒犯君主罪維持不變

中央社／ 曼谷9日
泰國總理阿努廷。圖／法新社
泰國總理阿努廷。圖／法新社

泰國昨天舉行啟動修憲程序公投，初步結果顯示同意票近6成，可望通過。已宣布勝選的泰自豪黨黨魁、總理阿努廷表示，若能組成新政府，將遵循全民公投的結果，但俗稱冒犯君主罪的刑法112條保持不變。

泰國8日除舉行國會大選，同時也就是否修改憲法展開公投。贊成方修憲者主張，軍方支持的現行憲法，過度鞏固非民選權力，並削弱民主制衡與公民自由。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，初步結果顯示，60%的選民支持制定新憲法，32%投下反對票。據規定，若贊成票過半，大選後的新國會和政府便可啟動修憲程序。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在昨天的大選中獲勝，該黨主席、總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天接受媒體採訪時表示，「若有機會組成新政府，將遵循公投結果」。

新憲法將取代2017年版憲法，但若要正式通過，還須經歷2場公投考驗。其中首場公投將針對修憲條文訂定程序的架構和關鍵原則及條文由誰負責撰寫進行投票。若修憲程序獲得通過，則最終條文版本也將須交付公投。專家表示，整個過程可能至少費時2年。

泰媒報導指出，阿努廷還表示，泰自豪黨反對任何修改現行憲法中，有關君主制和冒犯君主罪。他說，泰自豪黨支持制定新憲法，但「前提是憲法第一章、第二章以及刑法第112條保持不變」。

憲法第一章其中一條規定「泰國實行民主政體，國王為國家元首」，第二章則專門論述君主制及其權利和特權。

泰國刑法第112條被俗稱冒犯君主罪（lesemajeste），相關法律相當嚴厲，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

