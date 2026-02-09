韓媒爆料黃仁勳和SK會長崔泰源在美「炸雞啤酒會」 討論內容曝光

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
SK集團會長崔泰源（右）和輝達執行長黃仁勳（左）據傳近日在美國舉行了一場「炸雞啤酒會」，還帶上各自的女兒，討論在AI半導體和資料中心的進一步合作。美聯社
SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。觀察家推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品搭載第六代高頻寬記憶體（HBM4）的計畫，以及在興建下一代人工智慧（AI）資料中心方面討論潛在合作。

綜合朝鮮日報、Hankyung報導，據業界消息人士透露，崔泰源和黃仁勳5日在美國加州一家名為「99炸雞」的炸雞店會面。其他與會者包括崔泰源的女兒、Integral Health執行長崔敏貞，以及黃仁勳的女兒、輝達機器人部門高級總監黃敏珊（Madison Huang）。

外界普遍認為，這次會面可能討論了中長期的合作計畫，且不只是在包括HBM的AI半導體方面，也包括在下一代AI資料中心的建設方面。據了解，雙方就SoCAMM（被視為HBM之後的下世代伺服器記憶體）以及快閃記憶體供應等議題，進行了廣泛交流。SK海力士已是輝達的重要合作夥伴之一，且一直在加大對AI半導體和解決方案的投資。

半導體業業人士指出，包含SK海力士執行長郭魯正在內的記憶體事業重要高層，也出席了此次會談。外界推測，雙方深入討論了HBM的供應問題。輝達預計於今年下半年推出的新世代AI加速器「Vera Rubin」每組將搭載288GB 的HBM4。

據了解，崔泰源向黃仁勳承諾 「供應不會有任何受擾的情況」。業界也推測，雙方討論了2027年正式推出的第七代HBM（HBM4E），以及客製化HBM（cHBM）。觀察人士認為，崔泰源也在討論中，推動兩公司在HBM以外的合作

崔泰源早先就曾傳出將在本月上旬進行一系列訪美活動。南韓總統李在明4日在青瓦台召見十大集團負責人，當時三星、現代和LG集團的負責人大多親自出席，但SK集團卻派出SK Supex Council董事長崔昌源代替崔泰源出席，而引起關注。

