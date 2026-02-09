Meta將WhatsApp封殺對手AI 歐盟控反競爭恐祭措施
美國科技業巨擘Meta近期讓旗下熱門傳訊軟體WhatsApp封殺其人工智慧（AI）競爭對手的服務，今天遭歐洲聯盟（EU）市場競爭監管當局指控違反反托拉斯規定，揚言祭臨時措施。
路透社報導，Meta在1月15日對WhatsApp實施新政策，只允許其AI助理Meta AI適用於這個平台。歐盟執行委員會（European Commission）指出，Meta因此違反了歐盟規定，他們已對其發出作為正式指控的異議聲明（Statement of Objections）。
歐盟執委會還表示，為了防止Meta這項政策變動對市場造成「嚴重且無法挽回的傷害」，有意對其採取臨時措施，將視對方的回應及辯護權來決定。
Meta的1名發言人則透過電子郵件回應說：「歐盟事實上沒有理由干預WhatsApp Business API（商務應用程式介面）。目前有許多AI選項，人們可透過應用程式商店、作業系統、裝置、網站及業界合作關係來使用這些服務。」
這名發言人還表示：「歐盟執委會假定WhatsAppBusiness API是這些聊天機器人的主要發佈管道，是犯了邏輯錯誤。」
