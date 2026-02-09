泰國進步派人民黨大選受挫 年輕選民對政治失望

快訊

中央社／ 曼谷9日
泰國總理阿努廷。（路透）
泰國總理阿努廷。（路透）

泰國大選落幕，選前民調領先的人民黨，以改革、進步路線深受年輕世代支持，但初步結果顯示，人民黨目前僅獲得118個席次，大幅落後勝選的保守派泰自豪黨的193個席次，出乎外界意料，許多年輕人在網路上表達失落及對政治失望。

泰國大選初步結果出爐後，泰自豪黨（BhumjaithaiParty）黨主席、總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨晚自行宣布勝選，而深受民主及進步派選民支持的人民黨，則已表示將無法執政。

作為前進黨（Move Forward）的繼承政黨，秉持改革理念的人民黨，深獲年輕人的歡迎，在大選前在各項民調中，一直維持領先地位。

然而，昨晚的選舉結果顯示，人民黨的席次大幅落後泰自豪黨，面臨重大挫敗，這對年輕支持者而言更是一大挫折，許多泰國年輕人今天在社群媒體表示失望、難過，甚至有些人表示想離開泰國。

今年34歲的婕尼披（Jednipit Jay Wongjedjan）在臉書上表達失望之情，她曾經歷軍政府統治，後來前進黨終於贏得選舉，一度帶來希望，最終卻遭解散。

婕尼披指出，這次大選讓她再次燃起一絲希望，心想也許未來將會改變，因人們的意識更強，也更為積極主動，沒想到會是這樣的結果。

她寫道：「自從18歲以來，我都沒見過什麼實質的改變。我還要等多久？我已經老了！」

朱拉隆功大學政治系學生會主席普拉薩昆（Pratsakun Cheepcheawcharnchai）今天告訴中央社，昨晚他與同學都沉浸在哀傷的氣氛中，大家都非常難過。

普拉薩昆指出，因為人民黨的前身、前進黨上屆大選中成為第一大黨，因此大部分的年輕人對人民黨能贏得大選信心十足，還抱持很大希望，沒想到會是這樣的結果。

他引用朱拉隆功大學政治系學生會選前的民調指出，有高達61.4%的學生對大選抱持希望，僅有16.6%認為，因政治菁英仍能介入體制，而對大選沒有信心。

然而，選舉結果顯示保守派大勝，明顯與大部分學生的期待背道而馳，很多人都表示失望，普拉薩昆說：「雖然有些人預測泰自豪黨可能勝出，但對於他們能獲得如此多的席位，仍感到相當震驚。」

他也同時補充說，經一夜思考，因未來仍會持續在泰國生活，因此還是得提起信心，對未來抱持希望。

據泰國公共電視台（Thai PBS）統計94%的選票結果顯示，截至今天當地時間下午5時（台灣時間下午6時），泰自豪黨在眾議院500個席次中，取得193個席次；人民黨（People’s Party）則取得118個席位，為泰黨（Pheu Thai Party）取得74個席位。

泰國大選計票作業仍在進行中，官方計票結果最晚須在4月9日前公布。

大選 泰國 年輕人
