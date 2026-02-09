壹傳媒創辦人黎智英被判重刑 無國界記者組織表憤慨
香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭判20年有期徒刑，媒體監督組織「無國界記者」（Reporters Without Borders, RSF）今天對此予以譴責，呼籲英國及其他國家「介入」此案。
法新社報導，無國界記者組織秘書長柏儒廷（Thibaut Bruttin）在聲明中表示：「今天，香港的新聞自由落幕了。我們對黎智英被判處重刑感到憤慨。」
他補充道：「英國、美國等民主國家，必須停止把與中國關係正常化擺在首位，而是要對中國政權及香港當局施加壓力，確保黎智英及獄中其他記者獲釋。」
黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，其中黎智英被重判20年。
英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）今天稍早已承諾，英方會迅速與北京當局展開進一步交涉。
