快訊

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

劉寶傑消失1年回來了！強勢回歸開新節目 曝重返動機

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

壹傳媒創辦人黎智英被判重刑 無國界記者組織表憤慨

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭判20年有期徒刑，媒體監督組織「無國界記者」（Reporters Without Borders, RSF）今天對此予以譴責，呼籲英國及其他國家「介入」此案。路透資料照
香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭判20年有期徒刑，媒體監督組織「無國界記者」（Reporters Without Borders, RSF）今天對此予以譴責，呼籲英國及其他國家「介入」此案。路透資料照

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭判20年有期徒刑，媒體監督組織「無國界記者」（Reporters Without Borders, RSF）今天對此予以譴責，呼籲英國及其他國家「介入」此案。

法新社報導，無國界記者組織秘書長柏儒廷（Thibaut Bruttin）在聲明中表示：「今天，香港的新聞自由落幕了。我們對黎智英被判處重刑感到憤慨。」

他補充道：「英國、美國等民主國家，必須停止把與中國關係正常化擺在首位，而是要對中國政權及香港當局施加壓力，確保黎智英及獄中其他記者獲釋。」

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，其中黎智英被重判20年。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）今天稍早已承諾，英方會迅速與北京當局展開進一步交涉。

黎智英 香港 英國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黎智英遭重判20年 中國大陸官方口徑一致「力挺判決」

黎智英遭重判20年 英外相：將迅速與中國進一步交涉

黎智英判20年 李家超：彰顯法治、危害國安必嚴懲

黎智英遭重判20年 家屬怒斥嚴苛且殘酷

相關新聞

韓媒爆料黃仁勳和SK會長崔泰源在美「炸雞啤酒會」 討論內容曝光

SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。觀察家推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品...

中道聯合慘敗！49席縮水逾7成 野田佳彥、齊藤鐵夫引咎請辭

日本富士新聞網（FNN）報導，日本眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定，執政的自民黨橫掃316席，取得超級多...

自民黨大勝 高市早苗：拚食品消費稅歸零、下月訪美

日本眾議院選舉，自民黨單獨突破2/3門檻取得316席，首相高市早苗今天傍晚以自民黨總裁身分召開勝選記者會，強調這次選舉是...

泰國修憲公投將獲通過 阿努廷：冒犯君主罪維持不變

泰國昨天舉行啟動修憲程序公投，初步結果顯示同意票近6成，可望通過。已宣布勝選的泰自豪黨黨魁、總理阿努廷表示，若能組成新政...

泰國進步派人民黨大選受挫 年輕選民對政治失望

泰國大選落幕，選前民調領先的人民黨，以改革、進步路線深受年輕世代支持，但初步結果顯示，人民黨目前僅獲得118個席次，大幅...

Meta將WhatsApp封殺對手AI 歐盟控反競爭恐祭措施

美國科技業巨擘Meta近期讓旗下熱門傳訊軟體WhatsApp封殺其人工智慧（AI）競爭對手的服務，今天遭歐洲聯盟（EU）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。