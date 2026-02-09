大阪地方首長補選現大量無效票 學者質疑正當性

日本大阪府前知事吉村洋文與大阪市前市長橫山英幸在8日投開票的補選中順利連任，但這場地方選舉出現大量無效票，加上缺乏強勁對手，使專家質疑這場選舉缺乏正當性。

吉村洋文和橫山英幸同屬日本維新會，他們以檢驗當地選民是否認同該黨的「大阪都構想」為由，於上月辭職，並決定配合眾議院選舉，在同日舉行投開票，理由是可降低選舉成本，因此形成罕見的「雙重改選」。

「朝日新聞」報導，根據大阪府選舉管理委員會的資料，截至今天上午10時，大阪府知事補選的無效票總共41萬6783票，占投票總數的10.29%。

這次無效票是前次選舉的6倍以上。前一次2023年知事選舉的無效票為6萬6792票，為總投票數的1.98%。

市長補選在同一時間點的無效票達到史上最多的17萬620票，占投票總數的13.77%，較前次的5萬4586票（5.10%）大增。

投票率方面，這次知事選舉為56.43%（前次46.98%），市長選舉為55.47%（前次48.33%）。

這場雙重選舉中，自吉村與橫山表明辭職到補選公告日僅一週左右，準備期極短，主要政黨認為「缺乏正當性」而放棄提名候選人。

即使辭職候選人再度當選，任期仍維持不變，到明年4月結束。因此，有批評意見指出，合計約28億日圓（約新台幣5.7億元）的選舉費用「在浪費錢」，這也成為選戰一大爭議。

專精政治心理學的大阪經濟大學秦正樹副教授指出，「若沒有強勁的競爭對手針對大阪都構想展開交鋒，就主張『獲得民意』並不合理。」