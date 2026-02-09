黎智英被重判20年 歐盟深表遺憾、呼籲港府放人
針對香港高等法院重判英國公民、媒體大亨黎智英20年徒刑，歐盟對外事務部今天發表聲明深表遺憾，重申應顧及黎智英年事已高及健康情況，立即無條件將他釋放。
歐盟對外事務部（European External Action Service,EEAS）在聲明中指出，對於黎智英、前蘋果日報高層及記者帶有政治動機的起訴，已傷害香港的名譽。
聲明還提及，歐盟呼籲香港當局重建對新聞自由的信心，並且停止起訴記者，新聞自由是香港作為國際金融中心取得歷史性成功的支柱之一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。