紐時解讀：高市大勝 替實施強硬政見掃除阻礙

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
日相高市。歐新社
日相高市做出政治豪賭，在上任僅110天時，提前舉行大選，結果極為成功。選民壓倒性力挺她的經濟政策、以及對中國大陸、移民的強硬立場。這種結果將讓高市得以實施保守派議程，並強化自身的國際地位。

紐約時報報導，眾議院8日大選，高市領導的自民黨奪下罕見的超級多數，在465席中囊括了316席，為第二次世界大戰以來，日本首次有政黨獲得三分之二以上席次。

自民黨勢力轉強，高市要大舉提高政府開支、推動昂貴的國安法，幾乎不會遭逢阻礙。選民對高市的擴張性財務政策開綠燈，帶動日經225指數9日收盤大漲近4%。

顧問公司Japan Foresight創辦人哈瑞斯說：「自民黨不會擋路，幾乎沒有反對力量能讓她放慢計畫。高市的最大阻礙可能是外部力量：金融市場、華府、北京。」

高市先前的「台灣有事」論，引發北京當局報復。支持者期盼勝選能傳遞出訊息，日本不會在中國威脅下退讓 。

高市支持以財政刺激，來打破長期的通縮循環，去年力促通過破紀錄的追加預算。她也加速提高軍事開支、提議國家投資於人工智慧（AI）和半導體製造。

自民黨 北京 日本
