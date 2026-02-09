黎智英遭重判20年 英外相：將迅速與中國進一步交涉

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭判處20年徒刑後，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）今天承諾，英方會迅速與北京當局展開進一步交涉。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，其中黎智英被重判20年。

根據英國政府網站，古柏表示：「英國國民黎智英因行使言論自由權利，遭受具政治動機的起訴後，今天在香港被判處20年徒刑。北京當局強行在香港實施國家安全法，使批評中國者噤聲。」

「對78歲的他來說，這等同於終身監禁。我對黎先生的健康狀況仍深感憂慮，再次呼籲香港當局基於人道立場，結束他所遭受的駭人苦難並釋放他，讓他能與家人團聚。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）結束上個月對北京的訪問回國後證實，他已就黎智英案向中國國家主席習近平提出強烈關切。

古柏今天也指出：「首相曾於訪問期間，直接向習主席提到黎先生的案件。這開啟了與中國政府在最高層級就我方最關切議題的直接討論。今日宣判後，我們會迅速就黎先生的案件展開進一步交涉。」

「我們與香港人民站在一起，且始終將恪守在具法律約束力的『中英聯合聲明』之下所作的歷史承諾。中國也必須這樣做。」