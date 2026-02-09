快訊

日本中道共同代表為敗選請辭 擬2/13選新黨魁

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本最大在野陣營「中道改革聯合」（簡稱中道）在這次眾議院選舉遭遇慘敗，共同代表野田佳彥（圖）、齊藤鐵夫已經決定引咎辭職。中道計劃本月13日選出新代表（黨主席）。美聨社
日本最大在野陣營「中道改革聯合」（簡稱中道）在這次眾議院選舉遭遇慘敗，共同代表野田佳彥（圖）、齊藤鐵夫已經決定引咎辭職。中道計劃本月13日選出新代表（黨主席）。美聨社

日本最大在野陣營「中道改革聯合」（簡稱中道）在這次眾議院選舉遭遇慘敗，共同代表野田佳彥、齊藤鐵夫已經決定引咎辭職。中道計劃本月13日選出新代表（黨主席）。

日本放送協會（NHK）與富士新聞網（FNN）報導，中道在8日投開票的眾議院選舉僅拿下49席，不到選前席次的1/3。

野田與齊藤今天上午在黨中央召開聯合記者會，宣布請辭之意。中道接著在下午召開幹部會議，協商新團隊等事宜。

中道國會對策委員長笠浩史在幹部會議過後告訴媒體，「兩名共同代表表示為了負起這次敗選責任，希望請辭」。

笠浩史也透露，野田與齊藤已在幹部會議提交辭呈。

關於選出新代表的日程，笠浩史表示，「將在11日召開議員大會確認選舉日程，（幹部會議）已同意在本月12日公告代表選舉，接著在13日選舉」。

野田今天上午在記者會表示，「許多無可取代的同志，以及被寄予厚望的中堅與年輕世代失去了議席，令人痛心至極。」

他接著說，「承擔責任是理所當然的，但同時我們也必須在國會開議前，完成建立體制的責任。我們不能輕易採取『今天就辭職』這種不負責任的態度，將在黨內幹部會議討論接下來的事宜。」

齊藤則表示，「關於結果責任，如野田所說，我已有自己的決心，但我想在下午的幹部會議傳達我的心情。雖然這個嘗試在失去許多同志的情況下開始，但不能為了日本而失敗，我們必須支持新黨茁壯成長。」

幹部 日本
