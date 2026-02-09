紐西蘭清真寺51死槍案 凶手上訴尋求推翻有罪判決

快訊

中央社／ 威靈頓9日綜合外電報導

2019年在紐西蘭兩座清真寺槍殺51人，並將過程直播上網的白人至上主義者塔倫（Brenton Tarrant）今天提出上訴，尋求推翻他的有罪判決。

綜合法新社和路透社報導，澳洲籍前健身教練塔倫先前已承認犯下這起紐西蘭現代史上最致命的大規模槍擊案，並於2020年8月被判處終身監禁。

2019年3月15日，塔倫攜帶一批半自動武器，攻擊基督城兩座清真寺的信徒。他在攻擊前於網路上發表了一份宣言，接著將長達17分鐘的屠殺過程進行直播。受害者均為穆斯林，其中包括婦孺與長者。

然而，根據法庭案件摘要，這位已被定罪的凶手現在主張，他在審判期間所處的「酷刑般且不人道」的拘留條件，使他在認罪時無法做出理性的決定。

塔倫目前被關押在奧克蘭監獄一間專門收容極端風險囚犯的單位，很少與其他囚犯或人員互動。

他透過視訊連結在威靈頓（Wellington）的上訴法院出庭，他剃了光頭，戴著黑框眼鏡，身穿一件白色鈕扣襯衫。

根據「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，塔倫告訴法庭：「我當時不具備做出知情決定所需的心智狀態或心理健康。」

塔倫表示，他當時的精神狀態甚至讓他考慮過試圖將美國總統川普牽連進本案。

根據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，他說：「我當時所說的是『或許我可以走出去，說屋頂上有第2名槍手，或許我可以說那是川普』。」

如果威靈頓的上訴法院維持塔倫的有罪判決，那麼法院還需要審理他對刑期提出的上訴。如果他的定罪被推翻，本案將發回高等法院重審。

他所受到的終身監禁且不得假釋的刑罰，是紐西蘭史上最嚴厲的判決。

