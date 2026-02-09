中道聯合慘敗！49席縮水逾7成 野田佳彥、齊藤鐵夫引咎請辭

泰國現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨，在2026年2月8日的大選，憑藉民族主義策略獲得最多席次。出身於顯赫政商世家的阿努廷，不僅成功吸引保守派及保皇派支持者，泰國與柬埔寨的邊境衝突更激發了愛國情緒，成為對抗進步派的關鍵力量。雖然最終泰自豪黨未能取得251席成功組閣，但阿努廷有望成為泰國20多年以來首位連任成功的總理，未來泰自豪黨將如何組閣與修憲，將是關注焦點。

2026-02-09 12:42