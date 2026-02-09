李在明致賀高市早苗 邀約韓國會面

快訊

中央社／ 記者廖禹揚首爾9日專電
南韓總統李在明。（美聯社）
韓國總統李在明今天透過社群網站發文，恭賀日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中的勝利，期盼盡快再於韓國會面。

李在明稍早在社群平台X上同時以韓語及日語發表對高市的祝賀訊息，表示「真心祝賀高市首相在眾議院選舉勝利」，期盼日本在高市的領導下更加發展。

李在明提到1月在日本奈良舉行的韓日雙邊會談，希望在雙邊的信賴及連結基礎上，開展更廣、更深的合作關係；他也期待在不久的將來，能再進行下次穿梭外交，邀請高市在韓國見面。

高市去年10月當選自民黨總裁（黨主席），之後在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上第一位女首相。為推動「可能造成國論分裂的政策」，她大膽在例行國會開議之初就解散眾議院，表示「希望身為主權者的人民決定高市早苗是否適合擔任首相」。

隨著8日的日本第51屆眾議院大選落幕，自由民主黨在高市率領下，取得單獨突破眾議院2/3的310席以上成績，刷新戰後單一政黨最高議席紀錄。

日本 眾議院 首相
相關新聞

要穩定而非改革？泰柬衝突讓泰自豪黨成最大贏家，人民黨聲勢不如以往

泰國現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨，在2026年2月8日的大選，憑藉民族主義策略獲得最多席次。出身於顯赫政商世家的阿努廷，不僅成功吸引保守派及保皇派支持者，泰國與柬埔寨的邊境衝突更激發了愛國情緒，成為對抗進步派的關鍵力量。雖然最終泰自豪黨未能取得251席成功組閣，但阿努廷有望成為泰國20多年以來首位連任成功的總理，未來泰自豪黨將如何組閣與修憲，將是關注焦點。

中道聯合慘敗！49席縮水逾7成 野田佳彥、齊藤鐵夫引咎請辭

日本富士新聞網（FNN）報導，日本眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定，執政的自民黨橫掃316席，取得超級多...

日本中道共同代表為敗選請辭 擬2/13選新黨魁

日本最大在野陣營「中道改革聯合」（簡稱中道）在這次眾議院選舉遭遇慘敗，共同代表野田佳彥、齊藤鐵夫已經決定引咎辭職。中道計...

年輕選民心碎喊「我要出走」！泰大選進步派受挫、人才外流憂慮升溫

對許多泰國年輕選民來說，周日的大選未能帶來預期中的突破，反而成為親民主運動的一次挫敗。在保守派與軍方陣營支持下，保皇派自...

票投穩定：泰股匯雙升 回應保守派自豪黨意外大勝

泰國大選結果出爐，市場率先給出正面回應。執政的保守派政黨自豪黨在周日大選中取得意外穩固的勝利，初步結果顯示可望在500個...

