法再傳加密貨幣綁架案 法官母女遭囚30小時脫困

法國檢察官今天表示，在發生1名地方法官與她母親因加密貨幣勒索案遭綁架囚禁約30小時的事件後，有關當局已成功逮捕6名犯嫌，其中包括1名未成年人。

里昂（Lyon）檢察官德蘭（Thierry Dran）先是告訴法新社有4男1女拘留，後又證實有1名未成年人於今天下午被帶進警局。

警方之所以採取行動，是因為1名35歲的地方法官與她67歲母親這個月6日上午在法國東南部的德龍（Drome）一間車庫被人發現，兩人身上都有傷。

被綁架的母女檔6日脫逃後，檢察官德蘭當天開記者會表示，2名受害者是4日深夜至5日清晨期間被綁架。

德蘭表示，被綁的35歲地方法官的伴侶在1間加密貨幣新創公司擔任要職，案發期間並不在家，但事後收到綁匪發送的訊息及受害者照片，對方要求以加密貨幣支付贖金，並威脅若不迅速轉帳將殘害肉票的肢體。警方隨即動員160名警力展開大規模搜救行動。

但贖金還沒付，2名受害者已自行脫困。她們大力敲打車庫門，鄰居聽見聲響後設法開了門，讓兩人順利逃脫。

法國近來已發生多起針對虛擬貨幣富豪及其家人的綁架勒贖案。

2025年1月，加密貨幣公司Ledger共同創辦人巴朗（David Balland）及其伴侶遭綁。Ledger當時估值逾10億美元。

綁匪剁掉巴朗的手指並要求巨額贖金，隔天將他獲釋。他的女友則被發現遭綑綁在巴黎近郊一輛汽車的行李箱內。

同年5月，4名蒙面人在巴黎綁架1名在馬爾他經營加密貨幣公司的男子的父親。綁匪同樣砍掉受害人手指，要求家屬支付數百萬歐元的贖金。受害人被綁58小時之後，在1場維安突襲行動中獲釋。