快訊

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

出國順便買瘦瘦針？未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

把握這5天！春節換新鈔今日開跑 百元鈔每人每次限兌100張

法再傳加密貨幣綁架案 法官母女遭囚30小時脫困

中央社／ 里昂8日綜合外電報導

法國檢察官今天表示，在發生1名地方法官與她母親因加密貨幣勒索案遭綁架囚禁約30小時的事件後，有關當局已成功逮捕6名犯嫌，其中包括1名未成年人。

里昂（Lyon）檢察官德蘭（Thierry Dran）先是告訴法新社有4男1女拘留，後又證實有1名未成年人於今天下午被帶進警局。

警方之所以採取行動，是因為1名35歲的地方法官與她67歲母親這個月6日上午在法國東南部的德龍（Drome）一間車庫被人發現，兩人身上都有傷。

被綁架的母女檔6日脫逃後，檢察官德蘭當天開記者會表示，2名受害者是4日深夜至5日清晨期間被綁架。

德蘭表示，被綁的35歲地方法官的伴侶在1間加密貨幣新創公司擔任要職，案發期間並不在家，但事後收到綁匪發送的訊息及受害者照片，對方要求以加密貨幣支付贖金，並威脅若不迅速轉帳將殘害肉票的肢體。警方隨即動員160名警力展開大規模搜救行動。

但贖金還沒付，2名受害者已自行脫困。她們大力敲打車庫門，鄰居聽見聲響後設法開了門，讓兩人順利逃脫。

法國近來已發生多起針對虛擬貨幣富豪及其家人的綁架勒贖案。

2025年1月，加密貨幣公司Ledger共同創辦人巴朗（David Balland）及其伴侶遭綁。Ledger當時估值逾10億美元。

綁匪剁掉巴朗的手指並要求巨額贖金，隔天將他獲釋。他的女友則被發現遭綑綁在巴黎近郊一輛汽車的行李箱內。

同年5月，4名蒙面人在巴黎綁架1名在馬爾他經營加密貨幣公司的男子的父親。綁匪同樣砍掉受害人手指，要求家屬支付數百萬歐元的贖金。受害人被綁58小時之後，在1場維安突襲行動中獲釋。

虛擬貨幣 綁架 法官
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

法國對大陸貨物貿易逆差擴大 依賴加深成警訊

華許引加密貨幣拋售潮？比特幣逼近70000美元關卡 今年以來跌幅近20%

2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

麻吉大哥幣市遭清算241次、帳戶剩65.7萬元…網一句反殺：窮人別擔心富豪

相關新聞

要穩定而非改革？泰柬衝突讓泰自豪黨成最大贏家，人民黨聲勢不如以往

泰國現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨，在2026年2月8日的大選，憑藉民族主義策略獲得最多席次。出身於顯赫政商世家的阿努廷，不僅成功吸引保守派及保皇派支持者，泰國與柬埔寨的邊境衝突更激發了愛國情緒，成為對抗進步派的關鍵力量。雖然最終泰自豪黨未能取得251席成功組閣，但阿努廷有望成為泰國20多年以來首位連任成功的總理，未來泰自豪黨將如何組閣與修憲，將是關注焦點。

中道聯合慘敗！49席縮水逾7成 野田佳彥、齊藤鐵夫引咎請辭

日本富士新聞網（FNN）報導，日本眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定，執政的自民黨橫掃316席，取得超級多...

日本中道共同代表為敗選請辭 擬2/13選新黨魁

日本最大在野陣營「中道改革聯合」（簡稱中道）在這次眾議院選舉遭遇慘敗，共同代表野田佳彥、齊藤鐵夫已經決定引咎辭職。中道計...

李在明致賀高市早苗 邀約韓國會面

韓國總統李在明今天透過社群網站發文，恭賀日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中的勝利，期盼盡快再於韓國會面

年輕選民心碎喊「我要出走」！泰大選進步派受挫、人才外流憂慮升溫

對許多泰國年輕選民來說，周日的大選未能帶來預期中的突破，反而成為親民主運動的一次挫敗。在保守派與軍方陣營支持下，保皇派自...

票投穩定：泰股匯雙升 回應保守派自豪黨意外大勝

泰國大選結果出爐，市場率先給出正面回應。執政的保守派政黨自豪黨在周日大選中取得意外穩固的勝利，初步結果顯示可望在500個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。