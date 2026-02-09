年輕選民心碎喊「我要出走」！泰大選進步派受挫、人才外流憂慮升溫
對許多泰國年輕選民來說，周日的大選未能帶來預期中的突破，反而成為親民主運動的一次挫敗。在保守派與軍方陣營支持下，保皇派自豪黨意外大勝，主打改革與民主訴求的人民黨失利。
初步結果顯示，人民黨僅拿下約115席與約970萬張政黨票，遠不及其前身前進黨在2023年取得的151席與逾1,400萬票。
選舉結果令年輕支持者深感幻滅。周一凌晨，社群平臺湧現大量表達震驚與失望的貼文，許多人直言改革大幅倒退。一個擁有逾百萬成員、專門討論移居海外的臉書社團，選後互動一夜暴增。一名用戶寫道：「看到選舉結果真的令人心寒。」另一人則說：「這讓我下定決心，我得離開。」
對泰國而言，選後反彈情緒凸顯更深層的風險：年輕選民反覆經歷政治失望，可能加速人才外流，削弱這個本就面臨人口老化與經濟放緩的國家的長期成長前景。
不過，公投結果仍為改革陣營保留一絲動力。在人民黨倡議、並獲各黨廣泛背書的公投中，60%選民（近2,000萬人）贊成更換軍方起草的憲法。
