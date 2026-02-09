票投穩定：泰股匯雙升 回應保守派自豪黨意外大勝

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
泰國保守派自豪黨意外大勝，為長期政治不確定性降溫，市場解讀為穩定訊號，推動泰股與泰銖同步走強。前排左二為看守總理、自豪黨黨魁阿努廷。路透
泰國大選結果出爐，市場率先給出正面回應。執政的保守派政黨自豪黨在周日大選中取得意外穩固的勝利，初步結果顯示可望在500個眾議院席位中奪得191席，幾乎是2023年的三倍。投資人押注政治僵局風險下降、政策延續性提高，股匯同步走強。

周一早盤，泰國基準股指一度大漲3.3%，創下近年少見的單日強勁表現。與自豪黨關係密切的企業股價領漲，其中工程承包與基建類股買盤尤為顯著。

泰銖兌美元匯率同日攀升約0.8%，至2021年以來最高，在亞洲貨幣中表現居前。金價連續第二天上漲、站穩每英兩5,000美元，也對泰銖形成支撐。

市場解讀，大選結果有助紓解長期困擾泰國的政治拉鋸。分析師指出，明確的勝選結果與可預期的聯合政府組合，降低了短期內政策反覆與社會動盪的風險，對資本市場屬關鍵利多。投資界普遍認為，缺乏激進改革意味著現有利益結構短期不會受衝擊，對外資與本地資金均相對友善。

儘管自豪黨未單獨過半，但預計將與為泰黨（73席）、勇敢道德黨（58席）等政黨組建聯合政府。此舉有望結束泰國長期以來的政治不穩定局面。自2005年以來，該國已歷經十位總理，政治反覆被視為造成經濟長期陷入停滯的重要原因，使泰國從曾被看好的亞洲潛力國，轉為區域表現落後者。

聯合政府被視為將延續現行財政刺激、補貼與基建支出路線，有助新年度預算盡快通過。對企業而言，政府運作不中斷、政策得以迅速推行，比長期的結構性改革更具即時意義。

然而，經濟學者指出，缺乏深層改革意味生產力不足、人口老化與競爭力下滑等結構性問題依然存在。泰國近年成長率落後於越南、印尼，長期投資吸引力未必因此根本改善。短期看穩定，長期仍考驗新政府執行力。

同日舉行的修憲公投獲約六成選民支持，但市場普遍預期，相關進程將受嚴格控管，不致觸動核心權力結構。這種「有限改革」路徑，正是投資人當前最能接受的情境。

對改革派而言，此次選舉凸顯泰國政治現實：即便在政黨票中表現領先，在以單一選區為主、重地方動員的選制下，仍難以轉化為執政權。年輕選民求變的願望雖未熄滅，但變革之路顯然漫長。

泰國 大選 風險
