快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

以色列總統訪澳洲悼邦代海灘死者 示威者集會抗議

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導

親巴勒斯坦示威者今天計劃在澳洲大城雪梨集會，抗議以色列總統赫佐格到訪。澳洲當局已將赫佐格來訪列為重大事件，並部署大批警力維持公共秩序。

路透社報導，出於公共安全考量，警方敦促示威者在雪梨市中心一處公園集會，但主辦單位表示，他們打算聚集在雪梨歷史悠久的市政廳（Town Hall）。

在赫佐格（Isaac Herzog）來訪期間，警方獲授權使用平時鮮少動用的權力，包括分隔與驅散人群、限制群眾進入特定區域、指示民眾離開，以及檢查車輛等。

新南威爾斯州助理警察局長麥肯納（PeterMcKenna）受訪時表示：「我們希望不必動用任何權力，因為我們已經與組織示威活動者保持密切聯繫。」

他說：「總的來說，我們希望保護整個社區安全…我們將部署大量警力，以確保社區安全。」約有3000名警力將部署在雪梨。

赫佐格本週應澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）邀請訪問澳洲，向去年發生在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）的反猶太大規模槍擊事件罹難者致意，並向澳洲猶太社群表達支持。

赫佐格在邦代海灘為罹難者獻上花圈，並與槍擊事件倖存者及受害者家屬會面。

赫佐格說：「這也是對全體澳洲人的攻擊。他們攻擊了我們民主社會珍視的價值觀，即人類生命的神聖性、宗教自由、包容、尊嚴與互相尊重。」

去年12月14日，在邦代海灘舉行的一場猶太節日─光明節（Hanukkah）慶祝活動發生攻擊事件，造成15人死亡；這是澳洲近30年來最嚴重的暴力攻擊，震驚各界。

澳洲猶太人執行委員會（Executive Council ofAustralian Jewry）共同執行長萊夫欽（Alex Ryvchin）在聲明中表示，赫佐格來訪「將提振受創的猶太社群士氣」。

然而，赫佐格此行引發親巴勒斯坦團體反對，他們認為赫佐格對加薩（Gaza）平民死亡事件負有責任。示威者計劃在全國主要城市發起抗議活動。

倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）已向雪梨法院提出法律挑戰，反對當局對抗議活動施加限制。

這個組織在聲明中說：「今天將發起全國抗議日活動，呼籲逮捕並調查赫佐格，聯合國調查委員會已認定他曾煽動加薩種族滅絕。」

澳洲 雪梨 猶太
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

以色列擴大約旦河西岸管控 放寬屯墾者購地限制

澳洲兩在野黨重歸於好 曾因法案立場不合鬧分手

美AUKUS軍售生變？澳前總理轟「好處占盡」

妮可基嫚結束19年婚姻！切了鄉村歌王　爆將帶2女兒回澳洲生活

相關新聞

何偉《別江》：從涪陵到成都，中國改革開放世代到「習一代」的20年

「從長江的這頭到那頭，中國什麼都變了，卻也沒變。」最擅書寫中國的美國記者、作家何偉（Peter Hessler），如何穿越回憶的長河，在別離中國的20年後重返，並於又一次的教書生涯裡，近距離觀察中國和中國青年？

人物側寫／立場親中！政治變色龍 阿努廷狂打務實牌

泰國現任總理阿努廷代表保守派泰自豪黨角逐本屆大選，他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴...

AI先驅批LLM走進死路 矽谷恐被更具創意的中國企業超越

號稱現代人工智慧（AI）先驅的電腦科學家勒昆對AI熱潮示警，表示矽谷過度迷信ChatGPT等大型語言模型，卻忽略這種模型無法理解真實世界、不具備規畫能力的根本限制，且從眾效應讓新路線難以生存，美國最終恐在AI領域被擁抱開源的中國追上。 經歷長達40年的電腦科學生涯，65歲的勒昆（Yann LeCun）被譽為全球頂尖AI專家，也以語出驚人直言不諱聞名。 勒昆被視為現代AI領域先驅，2018年曾與辛頓（Geoffrey Hinton）和班吉歐（Yoshua Bengio）同獲有電腦界諾貝爾獎之稱的圖靈獎。他也在社群媒體臉書和Instagram母公司Meta擔任首席AI科學家超過10年。

日本員工準時下班成日常？工時變短卻有「殘酷代價」

有日本媒體採訪台積電熊本廠的台灣工程師，他說經常見到「日本同事準時下班」，打破我們對日本人是工作狂的既定印象。事實上這30多年來，日本人平均工時明顯縮短，可以說，工作方式改革有成。問題是，日本勞工的生產效率非但沒提高，反而降低，每小時勞動生產力在G7中排名墊底。

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

一個支持團體今天表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。