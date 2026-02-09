數週內第2起 黎巴嫩建築倒塌已致9死6傷

快訊

中央社／ 的黎波里8日綜合外電報導

黎巴嫩民防官員今天表示，北部城市的黎波里（Tripoli）發生建築倒塌事故，死亡人數已攀升至9人。這是數週內發生的第2起類似事故。

黎巴嫩官媒國家通訊社（NNA）報導，的黎波里最貧困區域巴布塔巴內（Bab al-Tabbaneh）發生「老舊建築倒塌」意外。救援人員仍在搜救生還者。

報導補充指出，安全人員因擔心可能再次倒塌，已疏散鄰近建築物的住戶

一名法新社記者目擊，搜救隊在倒塌建築的瓦礫堆中通宵奮戰，現場救護車隨時待命。

民防總局局長克雷許（Imad Khreish）告訴當地媒體，已有9人不幸喪生，另有6名獲救者已送往醫院治療。

他說，這棟建築由兩棟大樓組成，每棟各有6套公寓，住戶估計倒塌時約有22人在建築物內。

建築 民防 住戶
相關新聞

何偉《別江》：從涪陵到成都，中國改革開放世代到「習一代」的20年

「從長江的這頭到那頭，中國什麼都變了，卻也沒變。」最擅書寫中國的美國記者、作家何偉（Peter Hessler），如何穿越回憶的長河，在別離中國的20年後重返，並於又一次的教書生涯裡，近距離觀察中國和中國青年？

人物側寫／立場親中！政治變色龍 阿努廷狂打務實牌

泰國現任總理阿努廷代表保守派泰自豪黨角逐本屆大選，他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴...

AI先驅批LLM走進死路 矽谷恐被更具創意的中國企業超越

號稱現代人工智慧（AI）先驅的電腦科學家勒昆對AI熱潮示警，表示矽谷過度迷信ChatGPT等大型語言模型，卻忽略這種模型無法理解真實世界、不具備規畫能力的根本限制，且從眾效應讓新路線難以生存，美國最終恐在AI領域被擁抱開源的中國追上。 經歷長達40年的電腦科學生涯，65歲的勒昆（Yann LeCun）被譽為全球頂尖AI專家，也以語出驚人直言不諱聞名。 勒昆被視為現代AI領域先驅，2018年曾與辛頓（Geoffrey Hinton）和班吉歐（Yoshua Bengio）同獲有電腦界諾貝爾獎之稱的圖靈獎。他也在社群媒體臉書和Instagram母公司Meta擔任首席AI科學家超過10年。

日本員工準時下班成日常？工時變短卻有「殘酷代價」

有日本媒體採訪台積電熊本廠的台灣工程師，他說經常見到「日本同事準時下班」，打破我們對日本人是工作狂的既定印象。事實上這30多年來，日本人平均工時明顯縮短，可以說，工作方式改革有成。問題是，日本勞工的生產效率非但沒提高，反而降低，每小時勞動生產力在G7中排名墊底。

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

一個支持團體今天表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。...

