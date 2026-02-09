「客家移民在巴西」聖保羅亮相 記錄移民血汗與希望

巴西僑界7日於聖保羅舉辦慶祝「客家移民在巴西」新書發行感恩茶會，吸引僑領、文化界人士及青年代表出席，共同見證這部記錄客家移民史的重要著作。

茶會在熱烈掌聲的揭書儀式中展開，首先由編撰小組召集人鍾建仁介紹新書出版的背景與意義，全書530頁，中葡文對照，收錄70多篇文章與363張插圖，約59萬字，呈現客家族群在巴西落地生根的艱辛歷程，以及在教育、經濟、文化等領域的貢獻。

發起人、客家終身貢獻獎得主張永西表示，客家移民在巴西的每一步都有故事，每一頁故事都有溫度，這本書歷時兩年編纂完成，目的不僅是保存珍貴的族群記憶，代代相傳，更希望成為研究巴西華人移民史的重要參考。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜與文教中心主任尤正才致詞時，肯定出版此書的遠見與堅持，為僑界留下了珍貴的歷史與人文資產，並讚揚客家人堅韌不拔的精神。

總編輯鄧幸光強調，雖然已高齡87歲，但「老去的是年齡，未曾老去的是心智」，因此仍堅持完成此書。他形容這本書如同站在歷史長河的平臺上，觀賞跨越時間與空間的記憶、人文風景與故事。「這530頁，不只是厚度與重量，更是歷史與文化的高度與深度。今天大家齊聚慶祝，就像為這本書安裝了翅膀，讓它能飛得更遠。」

移民第一代作者代表劉秀珠在分享經驗故事時表示，50年前初到巴西，語言不通、文化差異，創業只是為了生存，失敗與辛勞是日常，但客家人憑著勤勞與不服輸的精神一步步走下來。

她說：「這本書記錄的不是英雄，而是一群平凡客家移民的血汗與希望。感謝編輯團隊的堅持，讓我們的故事不會消失，也提醒下一代，今天的一切並非理所當然，而是上一代咬牙走過來的成果。」

跟隨父母移民的一代半代表林美君指出，父母的辛勞與堅毅，為後代在巴西扎根奠定基礎。她強調巴西是自由民主的國家，提供許多社會福利與便利，讓移民能安心生活與發展。她並以自身經驗分享，客家人在各行各業都有優秀的表現，期盼未來能有續集，記錄更多移民的故事，讓世代傳承更加完整。

同樣是一代半的鄭樑禕談到，自己在繁忙工作之餘仍堅持撰寫文章，記錄父母的辛勞並傳承族群精神；每位作者雖有不同心境，但共同的信念是保存客家人在巴西的經歷，讓後代能從中學習與感受。

第二代和第三代青年代表則表示，這些故事讓他們更能體會祖輩的付出，也提醒他們要珍惜今日的成果。

活動中穿插音樂表演節目，展現客家傳統與巴西多元文化的交融，現場氣氛溫馨。茶會最後在合影留念中圓滿落幕，僑界期盼透過此書，讓更多人深入了解客家移民的故事，並促進族群間的理解與友誼。