國會席次翻倍 泰國阿努廷靠民族主義穩坐總理大位

泰國總理阿努廷所屬的泰自豪黨在大選中獲近200個席次，較3年前的71席翻了近3倍，且出乎外界意料，將改革進步派人民黨甩在後頭。分析指出，泰自豪黨成為最大黨歸功於深耕地方邊境衝突激起的民族主義。

根據泰國公共電視台（Thai PBS）統計指出，挾著執政優勢的泰自豪黨（Bhumjaithai Party），以極大優勢持續領先，在眾議院500個席次中，取得近200個席次，可望成為第一大黨，因未單獨過半，未來會與其他政黨組成聯合政府。

泰自豪黨在大選中勝出，這也意味著現任總理、泰自豪黨總理候選人阿努廷（Anutin Charnvirakul）預計將繼續執政。

多家媒體分析，此次大選是在泰柬邊境衝突的背景下舉行，很大程度上顯現出泰自豪黨的民族主義色彩。阿努廷在競選過程也多次強調泰柬邊境衝突中，須將泰國利益擺在最前面的論述，這股民族主義情緒，大幅增加泰自豪黨的聲勢。

選後的記者會上，被媒體問及「民族主義」成勝選關鍵時，阿努廷回答說：「民族主義深植於泰自豪黨每位成員心中。」

阿努廷對記者說：「我們的人民給予我們超出預期的回報。」

現任總理、今年59歲的阿努廷去年9月獲得人民黨的支持而出任總理，他在12月中解散國會後，現正領導看守政府。

出身政商世家、從政經驗豐富的阿努廷，大學畢業後曾接手家族企業，1996年投身政壇，之後加入前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立的泰愛泰黨（ThaiRak Thai Party），並先後擔任戴克辛政府的公共衛生部及商務部副部長。

2007年泰愛泰黨遭法院解散，阿努廷也被判5年禁參政。他2012年重返政壇，成為泰自豪黨黨魁。

泰自豪黨長期依賴跨黨聯盟支持，顯示其政治穩定性不足，甚至有「政治變色龍」稱號。

外界分析，阿努廷政治手腕靈活，不僅借助黨創辦人尼溫（Newin Chidchob）的人脈鞏固地方基礎，也透過與保守菁英建立關係，讓泰自豪黨幾乎在歷屆內閣都有一席之地。

此次大選大勝，也顯現泰自豪黨過去幾年深耕地方、鞏固地方基礎已有所成效。

泰國大選計票作業仍在進行，官方計票結果最晚須在4月9日前公布。