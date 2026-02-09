快訊

簡立峰專欄／Moltbook爆紅 AI分身如何重塑人機關係

台中男尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

代理亂象／2學期換8教師 師資荒失控損害學生受教權

國會席次翻倍 泰國阿努廷靠民族主義穩坐總理大位

中央社／ 曼谷9日專電

泰國總理阿努廷所屬的泰自豪黨在大選中獲近200個席次，較3年前的71席翻了近3倍，且出乎外界意料，將改革進步派人民黨甩在後頭。分析指出，泰自豪黨成為最大黨歸功於深耕地方邊境衝突激起的民族主義。

根據泰國公共電視台（Thai PBS）統計指出，挾著執政優勢的泰自豪黨（Bhumjaithai Party），以極大優勢持續領先，在眾議院500個席次中，取得近200個席次，可望成為第一大黨，因未單獨過半，未來會與其他政黨組成聯合政府。

泰自豪黨在大選中勝出，這也意味著現任總理、泰自豪黨總理候選人阿努廷（Anutin Charnvirakul）預計將繼續執政。

多家媒體分析，此次大選是在泰柬邊境衝突的背景下舉行，很大程度上顯現出泰自豪黨的民族主義色彩。阿努廷在競選過程也多次強調泰柬邊境衝突中，須將泰國利益擺在最前面的論述，這股民族主義情緒，大幅增加泰自豪黨的聲勢。

選後的記者會上，被媒體問及「民族主義」成勝選關鍵時，阿努廷回答說：「民族主義深植於泰自豪黨每位成員心中。」

阿努廷對記者說：「我們的人民給予我們超出預期的回報。」

現任總理、今年59歲的阿努廷去年9月獲得人民黨的支持而出任總理，他在12月中解散國會後，現正領導看守政府。

出身政商世家、從政經驗豐富的阿努廷，大學畢業後曾接手家族企業，1996年投身政壇，之後加入前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立的泰愛泰黨（ThaiRak Thai Party），並先後擔任戴克辛政府的公共衛生部及商務部副部長。

2007年泰愛泰黨遭法院解散，阿努廷也被判5年禁參政。他2012年重返政壇，成為泰自豪黨黨魁。

泰自豪黨長期依賴跨黨聯盟支持，顯示其政治穩定性不足，甚至有「政治變色龍」稱號。

外界分析，阿努廷政治手腕靈活，不僅借助黨創辦人尼溫（Newin Chidchob）的人脈鞏固地方基礎，也透過與保守菁英建立關係，讓泰自豪黨幾乎在歷屆內閣都有一席之地。

此次大選大勝，也顯現泰自豪黨過去幾年深耕地方、鞏固地方基礎已有所成效。

泰國大選計票作業仍在進行，官方計票結果最晚須在4月9日前公布。

阿努廷 總理 大選
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

選後談台灣合作 泰國總理：遵循國家「行為準則」

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國大選 三政黨角力

泰國大選泰自豪黨領先 總理阿努廷料將繼續執政

相關新聞

大勢底定！泰國會大選 泰自豪黨獲勝、料將獲逾200席

泰國八日舉行眾議院大選，初步開票結果顯示，總理阿努廷的「泰自豪黨」成為第一大黨，領先原本民調看好的改革派「人民黨」，泰自...

何偉《別江》：從涪陵到成都，中國改革開放世代到「習一代」的20年

「從長江的這頭到那頭，中國什麼都變了，卻也沒變。」最擅書寫中國的美國記者、作家何偉（Peter Hessler），如何穿越回憶的長河，在別離中國的20年後重返，並於又一次的教書生涯裡，近距離觀察中國和中國青年？

人物側寫／立場親中！政治變色龍 阿努廷狂打務實牌

泰國現任總理阿努廷代表保守派泰自豪黨角逐本屆大選，他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴...

日本員工準時下班成日常？工時變短卻有「殘酷代價」

有日本媒體採訪台積電熊本廠的台灣工程師，他說經常見到「日本同事準時下班」，打破我們對日本人是工作狂的既定印象。事實上這30多年來，日本人平均工時明顯縮短，可以說，工作方式改革有成。問題是，日本勞工的生產效率非但沒提高，反而降低，每小時勞動生產力在G7中排名墊底。

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

一個支持團體今天表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。