快訊

簡立峰專欄／Moltbook爆紅 AI分身如何重塑人機關係

台中男尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

代理亂象／2學期換8教師 師資荒失控損害學生受教權

艾普斯坦案再掀波瀾 挪威資深外交官尤爾請辭

中央社／ 奧斯陸8日綜合外電報導

挪威外交部今天表示，在當局針對挪威駐約旦及伊拉克大使尤爾（Mona Juul）與已故美國性犯罪者艾普斯坦（JeffreyEpstein）的關聯展開調查後，尤爾已經辭職。

法新社報導，尤爾曾在促成1990年代初期「奧斯陸協議」（Oslo Accords）的以色列巴勒斯坦秘密談判中扮演關鍵角色，她是最新一批艾普斯坦案相關文件公布後，被捲入風暴的數名挪威知名人士之一。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）透過聲明表示：「這是一個正確且必要的決定。尤爾與被定罪的加害者艾普斯坦的接觸，顯示了她判斷力的嚴重缺失。」

這位資深外交官因涉嫌與艾普斯坦有關聯，已於2日遭暫時停職以待調查。艾普斯坦於2019年因涉嫌性販運正等待審判時，在獄中身亡。

根據挪威媒體報導，艾普斯坦在遺囑中留下了1000萬美元給尤爾與她丈夫的兩個孩子。尤爾的丈夫是同為外交官、也是奧斯陸談判斡旋者的羅德-拉森（TerjeRod-Larsen）。

艾德表示，外交部將在審查期間持續與尤爾進行對話，以確定他們往來的程度。他說：「了解她作為一名外交部雇員，與艾普斯坦接觸的範圍有多廣，這點非常重要。」

尤爾的律師謝爾布雷德（Thomas Skjelbred）透過聲明中指出，她辭職是因為「她現在所處的狀況，使她無法以負責任的方式履行職責」。

謝爾布雷德補充表示，這種情況「對她本人及直系親屬造成巨大的個人壓力」，她將繼續配合外交部的調查。

挪威的政治圈與王室圈已被捲入艾普斯坦風暴的核心，其中包括世界經濟論壇（World EconomicForum）執行長布倫德（Borge Brende），以及正因「加重貪污」罪嫌接受調查的前總理賈格蘭德（Thorbjorn Jagland）。

外交部 艾普斯坦 挪威
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英相施凱爾幕僚長請辭 為曼德森－艾普斯坦醜聞負責

捲入艾普斯坦案 法前部長賈克朗請辭文化職 檢方查洗錢

淫魔兼食人魔？網傳艾普斯坦「吃嬰兒」 餐桌照曝光令人作嘔

西藏官媒罕見發文提達賴喇嘛 竟為了艾普斯坦

相關新聞

大勢底定！泰國會大選 泰自豪黨獲勝、料將獲逾200席

泰國八日舉行眾議院大選，初步開票結果顯示，總理阿努廷的「泰自豪黨」成為第一大黨，領先原本民調看好的改革派「人民黨」，泰自...

何偉《別江》：從涪陵到成都，中國改革開放世代到「習一代」的20年

「從長江的這頭到那頭，中國什麼都變了，卻也沒變。」最擅書寫中國的美國記者、作家何偉（Peter Hessler），如何穿越回憶的長河，在別離中國的20年後重返，並於又一次的教書生涯裡，近距離觀察中國和中國青年？

人物側寫／立場親中！政治變色龍 阿努廷狂打務實牌

泰國現任總理阿努廷代表保守派泰自豪黨角逐本屆大選，他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴...

日本員工準時下班成日常？工時變短卻有「殘酷代價」

有日本媒體採訪台積電熊本廠的台灣工程師，他說經常見到「日本同事準時下班」，打破我們對日本人是工作狂的既定印象。事實上這30多年來，日本人平均工時明顯縮短，可以說，工作方式改革有成。問題是，日本勞工的生產效率非但沒提高，反而降低，每小時勞動生產力在G7中排名墊底。

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

一個支持團體今天表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。