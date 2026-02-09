艾普斯坦案再掀波瀾 挪威資深外交官尤爾請辭

挪威外交部今天表示，在當局針對挪威駐約旦及伊拉克大使尤爾（Mona Juul）與已故美國性犯罪者艾普斯坦（JeffreyEpstein）的關聯展開調查後，尤爾已經辭職。

法新社報導，尤爾曾在促成1990年代初期「奧斯陸協議」（Oslo Accords）的以色列巴勒斯坦秘密談判中扮演關鍵角色，她是最新一批艾普斯坦案相關文件公布後，被捲入風暴的數名挪威知名人士之一。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）透過聲明表示：「這是一個正確且必要的決定。尤爾與被定罪的加害者艾普斯坦的接觸，顯示了她判斷力的嚴重缺失。」

這位資深外交官因涉嫌與艾普斯坦有關聯，已於2日遭暫時停職以待調查。艾普斯坦於2019年因涉嫌性販運正等待審判時，在獄中身亡。

根據挪威媒體報導，艾普斯坦在遺囑中留下了1000萬美元給尤爾與她丈夫的兩個孩子。尤爾的丈夫是同為外交官、也是奧斯陸談判斡旋者的羅德-拉森（TerjeRod-Larsen）。

艾德表示，外交部將在審查期間持續與尤爾進行對話，以確定他們往來的程度。他說：「了解她作為一名外交部雇員，與艾普斯坦接觸的範圍有多廣，這點非常重要。」

尤爾的律師謝爾布雷德（Thomas Skjelbred）透過聲明中指出，她辭職是因為「她現在所處的狀況，使她無法以負責任的方式履行職責」。

謝爾布雷德補充表示，這種情況「對她本人及直系親屬造成巨大的個人壓力」，她將繼續配合外交部的調查。

挪威的政治圈與王室圈已被捲入艾普斯坦風暴的核心，其中包括世界經濟論壇（World EconomicForum）執行長布倫德（Borge Brende），以及正因「加重貪污」罪嫌接受調查的前總理賈格蘭德（Thorbjorn Jagland）。