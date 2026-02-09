快訊

簡立峰專欄／Moltbook爆紅 AI分身如何重塑人機關係

台中男尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

代理亂象／2學期換8教師 師資荒失控損害學生受教權

以色列擴大約旦河西岸管控 放寬屯墾者購地限制

中央社／ 耶路撒冷8日綜合外電報導

以色列媒體報導，以色列安全內閣今天批准一系列措施，將讓約旦河西岸占領區屯墾者更容易購買土地，同時賦予以色列當局更多針對巴勒斯坦人的執法權。

路透社報導，約旦河西岸是巴勒斯坦人尋求未來建立獨立國家的領土之一。該地區大部分由以色列軍方控制，僅部分地區由西方支持的巴勒斯坦自治政府進行有限的自治。

以色列「新消息報網站」（Ynet）和「國土報」（Haaretz）引述財政部長史莫特里奇（BezalelSmotrich）和國防部長卡茲（Israel Katz）的說法指出，相關措施包括廢除沿用數十年的規定，這些規定原本禁止猶太一般公民在約旦河西岸地區購買土地。

相關報導也指出，這些措施還包括允許以色列當局管理部分宗教場所，並在由巴勒斯坦自治政府管轄的地區，針對環境危害、違法用水及破壞考古遺址等事務擴大監督與執法權。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，這些新措施不僅危險且非法，更等同於實質上的吞併。

以色列各部會首長並未立即針對置評請求做出回應。

這些新措施推出之際，距離以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預定在華府與美國總統川普會晤僅剩3天。

阿巴斯在聲明中，敦促川普與聯合國安全理事會（UNSC）介入此事。

川普已排除以色列併吞約旦河西岸的可能性，但其政府並未試圖遏止以色列加速擴建屯墾區。巴勒斯坦人指責，這種蠶食領土的行為剝奪了他們未來建國的可能性。

以色列 巴勒斯坦 約旦
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

路透：川普「和平理事會」首場領袖會議19日登場

軍官遇襲以軍發動空襲反擊 加薩24死含3童

美譴責南非驅逐以色列外交官 抨擊操弄怨懟政治

以色列限額重啟拉法關卡 難解加薩困境 停火第二階段進展緩

相關新聞

大勢底定！泰國會大選 泰自豪黨獲勝、料將獲逾200席

泰國八日舉行眾議院大選，初步開票結果顯示，總理阿努廷的「泰自豪黨」成為第一大黨，領先原本民調看好的改革派「人民黨」，泰自...

何偉《別江》：從涪陵到成都，中國改革開放世代到「習一代」的20年

「從長江的這頭到那頭，中國什麼都變了，卻也沒變。」最擅書寫中國的美國記者、作家何偉（Peter Hessler），如何穿越回憶的長河，在別離中國的20年後重返，並於又一次的教書生涯裡，近距離觀察中國和中國青年？

人物側寫／立場親中！政治變色龍 阿努廷狂打務實牌

泰國現任總理阿努廷代表保守派泰自豪黨角逐本屆大選，他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴...

日本員工準時下班成日常？工時變短卻有「殘酷代價」

有日本媒體採訪台積電熊本廠的台灣工程師，他說經常見到「日本同事準時下班」，打破我們對日本人是工作狂的既定印象。事實上這30多年來，日本人平均工時明顯縮短，可以說，工作方式改革有成。問題是，日本勞工的生產效率非但沒提高，反而降低，每小時勞動生產力在G7中排名墊底。

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

一個支持團體今天表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。