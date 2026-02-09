歐盟發布2024年人口販運統計 性剝削案件占46%

歐盟統計局公布的最新數據顯示，2024年歐盟登記在案的人口販運受害者人數為9678人，較2023年下降8%。其中與性剝削有關的案例仍是大宗，占46%。

這份統計報告顯示，2024年歐盟的27個成員國中，有12個國家通報並登記的人口販運受害者人數較2023年增加，14個成員國通報並登記的人數減少，另有1個成員國的通報人數沒有變化。

部分國家表示，通報並登記的受害者人數增加，一定程度反映了打擊人口販運組織力道提升，以及針對人口販運問題的重視程度提高。

根據報告，2024年歐盟登記在案的人口販運受害者人數為9678人；涉嫌人口販運者共有7966人，經定罪的2599人。在所有登記在案的人口販運受害者中，女性或女童占63%。涉嫌與已經定罪的人口販運者中，女性所占比例皆不到1/4，分別為24%、21%。

這份報告也提到，2024年間通報的受害者中，約46%是受到性剝削；約37%的人面臨強迫勞動。

至於受害者的國籍，報告指出，64%來自非歐盟國家。

分析近年趨勢，受到強迫勞動的人口販運受害者人數明顯增加。2014年至2018年間，這個類別的受害者所占比例介於14%至21%；自2019年起，比例則上升至28%至41%。