快訊

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

楊千嬅52歲生日同框劉嘉玲！60歲女神「凍齡20年」狀態驚人

川普發文祝賀高市！自豪「有幸為早苗背書」放話永遠力挺日本

歐盟發布2024年人口販運統計 性剝削案件占46%

中央社／ 布魯塞爾8日專電

歐盟統計局公布的最新數據顯示，2024年歐盟登記在案的人口販運受害者人數為9678人，較2023年下降8%。其中與性剝削有關的案例仍是大宗，占46%。

這份統計報告顯示，2024年歐盟的27個成員國中，有12個國家通報並登記的人口販運受害者人數較2023年增加，14個成員國通報並登記的人數減少，另有1個成員國的通報人數沒有變化。

部分國家表示，通報並登記的受害者人數增加，一定程度反映了打擊人口販運組織力道提升，以及針對人口販運問題的重視程度提高。

根據報告，2024年歐盟登記在案的人口販運受害者人數為9678人；涉嫌人口販運者共有7966人，經定罪的2599人。在所有登記在案的人口販運受害者中，女性或女童占63%。涉嫌與已經定罪的人口販運者中，女性所占比例皆不到1/4，分別為24%、21%。

這份報告也提到，2024年間通報的受害者中，約46%是受到性剝削；約37%的人面臨強迫勞動。

至於受害者的國籍，報告指出，64%來自非歐盟國家。

分析近年趨勢，受到強迫勞動的人口販運受害者人數明顯增加。2014年至2018年間，這個類別的受害者所占比例介於14%至21%；自2019年起，比例則上升至28%至41%。

受害者 歐盟
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經濟日報社論／AI治理 監管與創新並重

ESG綠電ETF紅不讓 00899、00920等多檔月漲逾6%

美中都靠不住 加拿大、歐盟領頭…中等強國尋求繞道合作

歐盟IURC代表團訪高雄 交流智慧運輸與醫療應用

相關新聞

川普6月前要終結俄烏戰爭 美俄也在洽商12兆美元雙邊經濟協議

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國總統川普正推動在6月之前終結俄烏戰爭，美國同時也正和俄羅斯洽談規模約12兆美元的雙邊經濟協議...

大勢底定！泰國會大選 泰自豪黨獲勝、料將獲逾200席

泰國八日舉行眾議院大選，初步開票結果顯示，總理阿努廷的「泰自豪黨」成為第一大黨，領先原本民調看好的改革派「人民黨」，泰自...

人物側寫／立場親中！政治變色龍 阿努廷狂打務實牌

泰國現任總理阿努廷代表保守派泰自豪黨角逐本屆大選，他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴...

嚇阻中共 美計畫在澳洲部署核動力潛艦

華爾街日報報導，美國海軍計畫在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多四艘核動力潛艦，首艘預計二○...

日本員工準時下班成日常？工時變短卻有「殘酷代價」

有日本媒體採訪台積電熊本廠的台灣工程師，他說經常見到「日本同事準時下班」，打破我們對日本人是工作狂的既定印象。事實上這30多年來，日本人平均工時明顯縮短，可以說，工作方式改革有成。問題是，日本勞工的生產效率非但沒提高，反而降低，每小時勞動生產力在G7中排名墊底。

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

一個支持團體今天表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。