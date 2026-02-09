葡萄牙總統決選出口民調：中間偏左席古擊敗極右派

快訊

中央社／ 里斯本8日綜合外電報導

根據出口民調，葡萄牙中間偏左派候選人席古在今天舉行的總統選舉決選中，以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜拉。

法新社報導，根據兩家全國性電視台出口民調預測，社會黨（Socialist Party）籍的席古（Antonio JoseSeguro）囊括67%到73%選票，而溫杜拉（AndreVentura）則獲得27%到33%選票。

這意味現年63歲的席古將一如外界預期，接替保守派現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）。

長達兩週風暴和強風造成至少7人死亡，經濟損失估達40億歐元。惡劣天候嚴重干擾這場選戰。

前社會黨黨魁、政壇老將席古從該黨青年團開啟從政生涯。他2014年在黨內權力鬥爭中落敗，由後來成為歐盟理事會（European Council）主席的柯斯塔（Antonio Costa）取代黨秘書長職位。

儘管過去十年鮮少出現在公眾視野，席古從未放棄其「現代溫和左派」理念。

他參選總統時並未取得社會黨領導層支持，但多數黨內高層後來轉而相挺。

在1月的首輪選舉中，席古以31.1%得票居冠，溫杜拉則以23.5%緊追其後。由於11名候選人中無人得票過半，排名前兩名進入決選。席古最終獲極左、中間及右派政治人物支持。

溫杜拉是葡萄牙史上第一位成功晉級決選的極右派候選人。他所屬的「夠了」（Chega）儘管2019年才創黨，在去年5月國會大選中已經成為主要反對黨。

葡萄牙國家元首除有權解散國會和提早舉行大選外，其職權多為象徵性。

新總統將於3月初宣誓就任。

葡萄牙 社會黨
