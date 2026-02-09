快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

中央社／ 杜拜8日綜合外電報導
諾貝爾和平獎得主、伊朗籍的穆哈瑪迪。(美聯社)
諾貝爾和平獎得主、伊朗籍的穆哈瑪迪。(美聯社)

一個支持團體今天表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半。

路透社報導，娜吉斯基金會（Narges Foundation）在聲明中指出，現年53歲的穆哈瑪迪（NargesMohammadi）進行的為期一週絕食行動於今天結束。聲明提到，在獄中的她透過電話告知律師尼利（Mostafa Nili），於昨天接獲上述判決結果。

伊朗外交部沒有立即回應置評請求。

伊朗去年12月底爆發為期近3週反政府抗議，當局再度進行鎮壓。

穆哈瑪迪去年12月12日因為公開譴責律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的死因可疑而遭到逮捕。檢察官赫馬蒂法爾（Hasan Hematifar）當時向媒體表示，穆哈瑪迪在東北部麥什赫德巿（Mashhad）的追悼會中發表煽動性言論，並鼓動現場民眾「高喊打破常規口號」、「擾亂治安」。

穆哈瑪迪目前被關押在麥什赫德的拘留中心。

基金會表示：「經過數週完全隔離和通訊中斷後，她終於能夠在簡短的電話中向律師說明自身狀況。」

穆哈瑪迪這次所受課刑包括因「聚眾和共謀危害國家安全」遭判6年，以及「反政府宣傳」遭判1年半。

當時仍然繫獄的穆哈瑪迪因致力推動伊朗女性權益及廢除死刑運動，榮獲2023年諾貝爾和平獎。

伊朗 律師 和平獎
