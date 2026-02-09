選後談台灣合作 泰國總理：遵循國家「行為準則」

快訊

中央社／ 曼谷9日專電

泰國現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨在8日大選中取得最多席次成為最大黨，未來將與他黨組聯合政府繼續執政。阿努廷昨晚回答中央社提問有關是否與台灣增進合作時表示，國際關係上將會遵循「我們的行為準則」。

依泰媒初步統計，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）獲得近200個席次，取得明顯優勢，現任總理兼該黨總理候選人阿努廷（Anutin Charnvirakul）8日晚間宣布勝選。

阿努廷記者會後接受中央社訪問，當談及大選中，獲得最多席次的原因時，他指出，泰自豪黨想讓人們相信，該黨能滿足人們的要求。

另外，對於改善泰國經濟是否成為未來組閣後的優先政策，他則表示，泰國被「金融時報」（Financial Times）形容為「亞洲病夫」的情況已經過去，未來泰國經濟將開始復甦，並說，「我們（泰國）不會再生病了」。

另外，針對中央社問及，泰國和台灣在經濟與科技領域是否有合作可能時，阿努廷則回答說：「我們會遵循我們的行為準則（code of conduct），（泰國）在國際關係方面有行為準則。」

阿努廷在回應中未進一步說明「行為準則」的具體內容。

泰國過去一直與台灣維持非官方往來，雙方在貿易、經濟與教育等領域維持良好關係。

泰自豪黨高層、負責外交事務的拉查達（RachadaDhnadirek）昨晚也與阿努廷一起出席宣布勝選的記者會。

拉查達曾在選前告訴中央社，若泰自豪黨繼續執政，會與台灣保持友好關係，特別是經濟與科技領域。當被問及有關台海議題的立場時，她則說，「泰國希望和平」。

泰國大選計票作業仍在進行中，官方計票結果最晚須在4月9日前公布。

泰國 阿努廷
