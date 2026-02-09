英相施凱爾幕僚長請辭 為曼德森－艾普斯坦醜聞負責
英國首相施凱爾的唐寧街幕僚長麥斯威尼今天請辭，表示自己為明知前駐美國大使曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係，仍作出這項人事建議而負責。
路透社報導，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案近日揭露工黨（Labour Party）資深政治人物曼德森（Peter Mandelson）與這位性犯罪罪犯過從甚密後，外界普遍認為，2024年任命曼德森出使華府的決定導致施凱爾（Keir Starmer）陷入執政18個月以來最嚴重危機。
現年48歲政治策士麥斯威尼（Morgan McSweeney）對施凱爾的崛起居功厥偉。他在距工黨拿下現代英國史上最大比例國會多數不到兩年的此刻離任，對政府來說無疑又是一大打擊。
民調顯示施凱爾極不孚人望，黨內部分人士對他的判斷力和未來動向提出公開質疑，麥斯威尼辭職是否足以平息批評聲浪仍有待觀察。
過去10天，曼德森與艾普斯坦關係的新證據曝光，揭開施凱爾和工黨的這個舊傷疤，也引發警方對曼德森展開調查。相關檔案顯示，這名前大使曾於2009年與2010年向艾普斯坦洩漏政府文件。
麥斯威尼表示，因施凱爾是在他建議下任命曼德森，他有義務辭職。
他在聲明中說：「任命彼得．曼德森是錯誤決定。他傷害了我們政黨、國家和人民對政治的信任本身。」
「當被詢問時，我建議首相作出這項任命，對這項建議我負全責。」
麥斯威尼自從2024年10月以來出任幕僚長一職，目前仍不清楚將由誰接替。曾與施凱爾在野時密切合作的阿拉克森（Vidhya Alakeson）現為首相副幕僚長。
