快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

英相施凱爾幕僚長請辭 為曼德森－艾普斯坦醜聞負責

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

英國首相施凱爾的唐寧街幕僚長麥斯威尼今天請辭，表示自己為明知前駐美國大使曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係，仍作出這項人事建議而負責。

路透社報導，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案近日揭露工黨（Labour Party）資深政治人物曼德森（Peter Mandelson）與這位性犯罪罪犯過從甚密後，外界普遍認為，2024年任命曼德森出使華府的決定導致施凱爾（Keir Starmer）陷入執政18個月以來最嚴重危機。

現年48歲政治策士麥斯威尼（Morgan McSweeney）對施凱爾的崛起居功厥偉。他在距工黨拿下現代英國史上最大比例國會多數不到兩年的此刻離任，對政府來說無疑又是一大打擊。

民調顯示施凱爾極不孚人望，黨內部分人士對他的判斷力和未來動向提出公開質疑，麥斯威尼辭職是否足以平息批評聲浪仍有待觀察。

過去10天，曼德森與艾普斯坦關係的新證據曝光，揭開施凱爾和工黨的這個舊傷疤，也引發警方對曼德森展開調查。相關檔案顯示，這名前大使曾於2009年與2010年向艾普斯坦洩漏政府文件。

麥斯威尼表示，因施凱爾是在他建議下任命曼德森，他有義務辭職。

他在聲明中說：「任命彼得．曼德森是錯誤決定。他傷害了我們政黨、國家和人民對政治的信任本身。」

「當被詢問時，我建議首相作出這項任命，對這項建議我負全責。」

麥斯威尼自從2024年10月以來出任幕僚長一職，目前仍不清楚將由誰接替。曾與施凱爾在野時密切合作的阿拉克森（Vidhya Alakeson）現為首相副幕僚長。

施凱爾 艾普斯坦 首相
相關新聞

川普6月前要終結俄烏戰爭 美俄也在洽商12兆美元雙邊經濟協議

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國總統川普正推動在6月之前終結俄烏戰爭，美國同時也正和俄羅斯洽談規模約12兆美元的雙邊經濟協議...

大勢底定！泰國會大選 泰自豪黨獲勝、料將獲逾200席

泰國八日舉行眾議院大選，初步開票結果顯示，總理阿努廷的「泰自豪黨」成為第一大黨，領先原本民調看好的改革派「人民黨」，泰自...

人物側寫／立場親中！政治變色龍 阿努廷狂打務實牌

泰國現任總理阿努廷代表保守派泰自豪黨角逐本屆大選，他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴...

嚇阻中共 美計畫在澳洲部署核動力潛艦

華爾街日報報導，美國海軍計畫在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多四艘核動力潛艦，首艘預計二○...

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

一個支持團體今天表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。...

