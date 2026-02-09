快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

中央社／ 曼谷9日專電
泰國總理、泰自豪黨黨魁阿努廷8日宣布勝選，料將繼續執政。他在記者會後針對中央社問及和台灣是否有合作可能時表示，將遵循泰國的「行為準則」，但並未說明「準則」的具體內容。中央社
泰國總理、泰自豪黨黨魁阿努廷8日宣布勝選，料將繼續執政。他在記者會後針對中央社問及和台灣是否有合作可能時表示，將遵循泰國的「行為準則」，但並未說明「準則」的具體內容。中央社

泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。阿努廷8日晚間宣布勝選，表示此次勝利屬於人民，將致力於國家穩定發展並解決泰國民眾的問題。

據泰國公共電視台（Thai PBS）統計，截至今天凌晨0時（台灣時間凌晨1時），泰自豪黨（BhumjaithaiParty）以很大優勢持續領先，在眾議院500個席次中，取得195個席次；人民黨（People’s Party）則取得114個席位。

目前計票作業仍在持續中，官方計票結果預計在選後60天內正式公布。

泰國總理、泰自豪黨總理候選人阿努廷（AnutinCharnvirakul）8日晚間在黨部自行宣布勝選，他在記者會上表示「此次勝利是人民的勝利」，並指出，將接受人民委託，致力為國家穩定發展，及解決泰國公民面臨的問題。

他說：「雖然結果尚未正式公布，但就目前來看，我們似乎將贏得最多席位。」

阿努廷接受媒體提問時表示，「民族主義是泰自豪黨的靈魂」，針對外界關注將與哪些政黨合作組成聯合政府，他則回答說，泰自豪黨將先等正式選舉結果出爐後，再邀請其他政黨加入聯合政府。

他說，「我們現在唯一能說的就是，我們將把國家利益放在首位」，並將攜手與各方合作，組成一個更強大的內閣。

人民黨總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）8日晚間表示，就目前的選舉結果而言，「似乎無法成為第一（大黨）」。他告訴記者，若泰自豪黨擁有籌組下屆政府主導權，人民黨將不得不擔任反對黨。

泰國 阿努廷 總理
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

泰國大選泰自豪黨領先 總理阿努廷料將繼續執政

泰國大選投票結束 出口民調：泰自豪黨獲最多席次

泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

泰國大選將揭曉 兩大黨爭組閣、預計對台保持友好

相關新聞

川普6月前要終結俄烏戰爭 美俄也在洽商12兆美元雙邊經濟協議

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國總統川普正推動在6月之前終結俄烏戰爭，美國同時也正和俄羅斯洽談規模約12兆美元的雙邊經濟協議...

大勢底定！泰國會大選 泰自豪黨獲勝、料將獲逾200席

泰國八日舉行眾議院大選，初步開票結果顯示，總理阿努廷的「泰自豪黨」成為第一大黨，領先原本民調看好的改革派「人民黨」，泰自...

人物側寫／立場親中！政治變色龍 阿努廷狂打務實牌

泰國現任總理阿努廷代表保守派泰自豪黨角逐本屆大選，他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴...

嚇阻中共 美計畫在澳洲部署核動力潛艦

華爾街日報報導，美國海軍計畫在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）部署至多四艘核動力潛艦，首艘預計二○...

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

一個支持團體今天表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。