聽新聞
0:00 / 0:00

鷹派抬頭！泰柬衝突激發民族主義 有利泰執政黨

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
泰國大選初步結果顯示，泰自豪黨總理候選人、泰國現任總理阿努廷有望繼續執政。中央社
泰國大選初步結果顯示，泰自豪黨總理候選人、泰國現任總理阿努廷有望繼續執政。中央社

泰國八日舉行眾議院大選投票，泰國與柬埔寨邊境爭端的陰影仍籠罩選舉進程。半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此事仍是泰國人敏感話題，也是現任總理阿努廷鞏固其保守派「泰自豪黨」支持的一種手段，他將自己塑造成務實嚴肅、勇於在必要時使用軍力的總理。

半島電視台七日報導，新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院的泰國政治專家納蓬說，阿努廷的泰自豪黨自詡為真正願意在邊境衝突採取主動行動的政黨，是就此問題立場最強硬、最鷹派的黨。

阿努廷有充分理由在競選活動聚焦泰柬衝突。泰柬七月、十二月的兩輪衝突在泰國引發民族主義情緒高漲，也損害阿努廷政治對手的聲譽。作為前總理塔信家族權力根基的民粹主義「為泰黨」，就在泰柬衝突相關政治鬥爭受重創。

去年六月，塔信的女兒、時任為泰黨領袖兼總理貝東塔與柬埔寨前總理洪森的通話外流，貝東塔與洪森討論泰柬衝突時稱洪森為「叔叔」，要洪森不要聽「對立面」說法；所謂對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

對泰國政界各派和人民，貝東塔對洪森的尊崇態度超出作為總理可接受的範圍，尤其她似乎批評作為泰國主要的權力中心的軍方。洪森後來承認外洩該通話，聲稱是為了「透明」，但這導致貝東塔政府垮台，她去年八月被憲法法院裁定解職，為阿努廷同年九月掌權鋪路。

倫敦大學比較政治專家洛林說，時值民眾對軍方參與政治及保守菁英日益不滿，泰柬邊境衝突則已大幅增強泰國軍隊的威信。

泰柬十二月初又爆發邊境衝突後，阿努廷政府同月就解散眾院，為大選做準備。華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）東南亞計畫學者奎特松說，泰自豪黨致力宣傳愛國主義、民族主義訊息。

納蓬說，為泰黨仍在設法走出上述通話外洩事件，改革派的人民黨也被迫緩和其長期要求軍事改革的若干立場；人民黨曾矢言廢除徵兵制並削減軍方預算，但泰柬邊境衝突卻將軍隊的支持率，提升到自二○一四年軍方政變以來高峰，「人民黨主要賣點曾是軍事改革，但泰柬衝突後，這似乎反而變成負擔」。

泰國 眾議院 柬埔寨 阿努廷 總理 新加坡 塔信 貝東塔 洪森
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

從皮塔夢碎到納塔蓬突圍：泰國2026大選，民族主義浪潮下的改革十字路口

KK園區2.0？泰柬邊境詐騙集團「規模達KK園區40%」戒備森嚴如監獄

斡旋泰柬衝突後...大陸捐贈泰國9000萬元 盼以「亞洲方式」發揮作用

相關新聞

泰國大選泰自豪黨領先 總理阿努廷料將繼續執政

泰國大選初步結果出爐，現任總理阿努廷領導的泰自豪黨自開票起一路領先。泰媒統計至晚間10時，眾議院500個席次中，泰自豪黨...

泰國眾議院大選初步計票 執政黨「泰自豪黨」暫領先

泰國網路媒體「泰詢問者」8日報導，截至當地時間晚間6時38分，泰國選委會網站顯示，當天眾議院大選已開出0.38%選票，總...

人物側寫／立場親中！政治變色龍 阿努廷狂打務實牌

泰國現任總理阿努廷代表保守派泰自豪黨角逐本屆大選，他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴...

經濟成長疲軟！泰國經濟變病貓 新總理挑戰大

泰國大選後無論何人掌權，都將面臨經濟成長疲軟等一連串挑戰。泰國是東南亞第二大經濟體，一九八○年代末期經濟成長達兩位數，號...

鷹派抬頭！泰柬衝突激發民族主義 有利泰執政黨

泰國八日舉行眾議院大選投票，泰國與柬埔寨邊境爭端的陰影仍籠罩選舉進程。半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此事...

泰國進步派軟化改革立場 仍難突圍

以人民黨為首的進步派在這次泰國大選開高走低，儘管民調領先，八日選票開出卻不如預期，原因包括泰國獨特的政治環境，以及近來泰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。