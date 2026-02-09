大勢底定！泰國會大選 泰自豪黨獲勝、料將獲逾200席

泰國八日舉行眾議院大選，初步開票結果顯示，總理阿努廷的「泰自豪黨」成為第一大黨，領先原本民調看好的改革派「人民黨」，泰自豪黨可望和其他黨派組成聯合政府，由阿努廷續任總理。

泰國法律規定，五百席眾議員中，四百席由選區候選人產生，另一百席依政黨得票比例分配。只要獲得眾議員過半數支持，即可當選下任總理。

一名警察八日在曼谷一個投開票所看著選務人員唱票。歐新社

網路媒體「泰詢問者」八日報導，截至當地時間晚間，泰國選委會網站的非正式計票結果顯示，這次眾議院大選已開出三成選票，泰自豪黨在選區席次領先，預計拿下一七九席，改革派人民黨預計七十一席居次，上一個執政黨「為泰黨」則可望拿六十四席。

若加上比例代表席次，泰自豪黨可望拿下至少兩百席，成為第一大黨。

路透報導，人民黨領導人納塔彭表示，「看起來我們不是第一名」，將接受人民的決定，若阿努廷組閣，人民黨將扮演反對黨。納塔彭這番說法，似已認輸。

上述初步開票結果和部分民調趨勢一致。泰國國立發展管理學院（ＮＩＤＡ）在八日投票結束後隨即發布的民調顯示，在五百席的眾院中，泰自豪黨預料獲得最多席次，約一百四十至一百五十席；人民黨排名第二，獲一二五至一三五席，為泰黨則位居第三，預計取得一百一十至一百廿席。這份民調是一月廿八日至二月七日執行。泰國二月一日已辦理提前投票日，讓八日無法投票或不在籍選民提前投票。

阿努廷領導的泰自豪黨，被視為保皇派軍方勢力的主要捍衛者。阿努廷自去年九月起擔任總理，此前他曾在其前任、為泰黨總理貝東塔內閣任職。

貝東塔因不當處理與柬埔寨邊境衝突，被控違反道德規範而下台。

去年十二月，阿努廷在面臨不信任投票威脅後解散國會重新選舉。

泰柬衝突使阿努廷得以將自己塑造成戰時領袖，他的競選活動主要集中在國家安全和經濟刺激方面。相較之下，對手人民黨承諾對軍隊、警察和司法部門進行全面改革，在泰柬衝突激發愛國主義情緒高漲之際，人民黨對軍方的批評立場成為政治包袱。

同一天舉行的公投中，目前結果顯示五成九選民贊成修改二○一七年生效、泰國軍方任命的委員會制定的憲法。