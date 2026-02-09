聽新聞
泰國進步派軟化改革立場 仍難突圍

聯合報／ 國際中心／綜合報導

以人民黨為首的進步派在這次泰國大選開高走低，儘管民調領先，八日選票開出卻不如預期，原因包括泰國獨特的政治環境，以及近來泰柬衝突等事件。未來進步派何去何從，也成為支持者關注焦點。

儘管泰國實行君主立憲制並定期舉行選舉，但實際上仍然受制於一個未經選舉產生的菁英階層，包括軍方和全力擁護王室的勢力。

過去四年，儘管泰國進步運動的兩個主要政黨未來前進黨和前進黨都獲得民眾大力支持，卻遭憲法法院解散，並對其領導人祭出禁止從政的長期禁令。

二○二三年，一個未經選舉產生、由軍方盟友把持的參議院阻止前進黨領袖皮塔出任總理，他的政黨被降為反對黨，隨後被取締，最終重組為人民黨。

這些事件導致人民黨放軟針對軍方和王室的改革主張，引發部分黨員不滿。人民黨不再提修改禁止批評泰國君主的「王室誹謗法」，原因之一是憲法法院已裁定任何削弱該法的企圖均屬違法。

前進黨二○二三年提出一系列進行大刀闊斧改革的政見，包括結束徵兵制以及禁止軍方參政，如今該黨調整措辭。人民黨成員吉拉特表示，二○二三年「前進黨」的主要軍事政策是「廢除強制徵兵制」，現在人民黨已將措辭改為鼓勵「自願入伍」。

去年泰柬邊境衝突對人民黨構成重大挑戰。泰國軍方形象提升，人民黨主要對手、現任總理阿努廷利用民族主義情緒高漲，將人民黨描繪成反對軍人、不愛國的政黨，迫使人民黨領袖納塔彭不得不重申，該黨從未「反對泰國軍方」。

泰國 大選 民調 憲法法院 皮塔 王室 阿努廷
